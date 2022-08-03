裴洛西訪台遭中國報復　政院開緊急應變會議全面「備戰」

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羅秉成轉述蘇揆的裁示指出，面臨中共的文攻武嚇，動作頻頻，政府為維護社會的正常運作，將保持陸海空暢通、加強公司資安、維持治安安定、防治假訊息、穩定金融股匯市。
其中，因應共軍明天起的3天軍演，王國材晚間表示，軍演把台北的飛航情報區占滿，預計影響8條國際航線，但經協調後，往北、往南皆有替代路線，往北美及東北亞等，可改走日本福岡的飛航情報區，往南可由菲律賓飛航情報區，目前航路還有包含飛航情報區的交接點，都已溝通完畢，確保到台灣或是離開台灣的飛機都有航線，只是飛行時間可能會比較長；國內航線則不受影響。
至於海運部份，王國材說，因為沒有固定航線，但中午時已發布航船布告，提醒所有船舶避免到演習區域；另外，也協調農委會通知漁船勿到演習區域作業。陸運部分，高鐵、高速公路等關鍵基礎措施，將重點巡察，也會加強巡邏平常保全比較少的地方；而空港、海港若有儲存危險物品的倉庫也將提高警覺，避免破壞造成爆炸或重大傷害。
而中國今天無預警宣布，暫停我國柑橘類水果、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入。陳吉仲表示，台灣農業部門絕不能讓中國任意宰割，除了加強國內外市場拓銷，也不排除訴諸WTO爭端解決。其中，文旦柚即將進入採收期，被農委會視為目前優先處理的選項。根據農委會規劃，將提高業者的海外拓銷獎勵金，且出口達一定實績的業者，會加碼獎勵，並針對日本、新加坡、香港、美國、泰國以及俄羅斯等目標市場行銷活動，目標為1千公噸。
陳吉仲說，雖然柑橘類年產量大，但大部分是內銷，因此只要開拓外銷市場，問題並不大，倒是這次也被禁止進口的冰鮮白帶魚，是百分之百外銷到中國，以2021年來看，出口至中國的比重占國內生產量近8成。另外，冷凍竹筴魚在2021年出口至中國2,100多公噸，占國內生產量13%；今年上半年比重拉大至27%，目前農委會也將開發輸銷韓國、加拿大、歐盟、中東等新興市場因應。
而今早有民眾發現7-11門市電視螢幕、台鐵新左營車站螢幕，都遭到駭客入侵。陳耀祥表示，根據初步調查結果，因為這些廣告媒體系統裡面有使用到中國的軟體，也呼籲企業若系統中有使用中國軟體務必小心，在關鍵時刻容易成為被攻擊、被駭的對象。
唐鳳強調，有國際資安危脅情事時，行政院會啟動警戒專案，而在裴洛西訪團來台之前，行政院資安處就已經提醒關鍵基礎措施提高資安防護等級，加強資安的聯防跟監控，即時應處資安威脅。
唐鳳指出，昨天各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍，但都能即時發現、持續警戒，行政院也將督促各機關，加強聯防跟應處。
新聞來源為Newtalk 新頭殼