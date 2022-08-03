過敏盡早治療別用口呼吸！以免口臭、牙亂、臉歪、戽斗樣樣來！

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賴耳鼻喉科診所耳鼻喉科賴盈達醫師及賴牙醫診所賴盈叡醫師表示其問題環環相扣，呼籲過敏盡早檢查，並避免以口呼吸，以免後續麻煩。
過敏盡早治療別用口呼吸，
長期恐引咬合不正問題多！
賴盈叡醫師表示，咬合不正民眾大多認為是牙科問題看牙科，其實牽涉範圍極廣，可從各科別的角度來看。台灣人咬合不正的問題，普遍是從青少年時期就有，且男性居多，通常為國中至大學時期，可能原因繁多，最常見的主要因素就是過敏。
賴盈叡醫師解釋，過敏除了各種發癢不適，也容易影響到呼吸，不少人就會代償性習慣改以口呼吸，而此習慣長期下來就會影響到口腔衛生，使得容易口乾舌燥、孳生細菌、出現口臭等，牙齒也容易出現紊亂及蛀牙，顎骨發育則可能使得一邊發育較長進而出現臉部歪斜，或是出現戽斗等情況，而這些問題也會形成惡性循環。賴盈達醫師更提醒，咬合不正的族群也時常出現一個麻煩，就是吃東西時常常咬到同一處，這問題不單只是疼痛，還有可能引起口腔癌。
咬合不正一直咬到嘴巴，
患部現白斑竟是癌前病變！？
賴盈達醫師分享案例，該案例因咬合不正時常咬到同一處，某日又咬到同一位置，照鏡子查看傷勢發現白斑，經檢查發現為口腔癌的癌前病變。醫師解釋，口腔癌較廣為人知、也是風險較高的危險因子為菸酒檳榔，其關鍵在於口腔黏膜長期受外在刺激，而日日餐餐都咬到同一處，這樣的刺激雖非化學物質，但長期下來也是不容小覷，雖機率相較不高，但卻是確實還是有可能發生的。所幸該案例發現得早，癌前病變也可逆轉，經治療沒有發展至癌症階段，後續也經手術治療、調整齒列等，防範未來再度發生。
臉部關節疼痛前往就醫，
竟是過敏引起的連鎖效應！
另一個案例，一位有臉部歪斜問題的患者，臉部關節疼痛前往就醫，經問診了解自小就有鼻過敏，常用嘴巴呼吸，檢查也發現齒列不正，合理推測就是因口呼吸導致牙齒排列開始出現紊亂、咬合不正，進一步使得臉部歪斜，長期下來引起顳顎關節發炎釀疼痛，且也有口腔乾燥、睡眠呼吸中止症等困擾。醫師先以耳鼻喉科的角度為案例作雷射手術，改善案例的鼻過敏、減緩整體的不良情況，後續再由牙科醫師改善齒列、蛀牙等。鼻過敏、呼吸、齒列、牙齒健康皆改善了，顳顎關節炎也就鮮少出現。
過敏、牙亂盡早治療防臉歪。
正顎手術詳細規劃保健康！
賴盈達醫師表示，過敏、齒列紊亂、咬合不正、臉部歪斜環環相扣，改善之道應追本溯源，先至診所檢查並治療過敏，然後是治療蛀牙、改善齒列，若情況較為嚴重已影響顎骨、顳顎關節，例如其中一邊的顎骨較長而使得臉部歪斜，則可考慮正顎手術。
賴盈叡醫師表示，正顎手術涵蓋領域極廣，基本如牙科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、整形外科等跨科別治療，像是台北長庚醫院就將口腔顎面外科及整形外科等，整合成顏面部專門處理。手術一般會建議20歲之後如有需要再作詳細規劃，一方面看前述的牙齒及過敏治療能否改善，另一方面也考量骨骼發育到此時也到了一定的程度，不會再有明顯的變動。最重要的是，手術考量難易度、風險、美觀、功能等，手術後也需注意保養，以免再出現問題，例如正顎手術完成，但齒列未妥善照顧，又使得臉部開始歪斜，而此年齡需求者的心理素質較穩定，較有主見能夠全面評估，也較能為自己的照護更盡負責。
賴盈達及賴盈叡醫師再三呼籲，過敏族群應避免以口呼吸，治療以避免動刀為佳，若自小就發現有過敏應盡早前往耳鼻喉科改善，若有發現齒列不正則尋求牙醫協助，若真需手術治療，也建議尋求專責門診並確實與醫師討論為佳。
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