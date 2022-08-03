唐鳳：公務機關2日遭23倍網路攻擊　皆及時處理

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陳耀祥表示，8月1日開始，有關鍵基礎設施資安防護專案，通訊傳播領域目前一切安全如常，現在也會提升安全防護措施。
唐鳳說明，昨天各公務機關受到網路攻擊，總流量大概超過1.5萬個Gigabyte，超過過去單日最高攻擊量約23倍，但機關多能及時發現與處理。
這兩天國防部陸續澄清中共官媒「央視」所發布的「蘇愷35戰機穿越台灣海峽」以及中媒稱桃機遭導彈攻擊等假訊息。
陳耀祥說，假訊息是重要認知作戰的一部分，媒體也要發揮自律機制，為防治假訊息，政院層次有假訊息防治平台，廣電媒體應落實事實查證，尤其軍事新聞部分引用網路新聞，以及引用中國官方媒體新聞時都要注意，避免成為中國官媒的宣傳工具。
蔡清祥則說，防治假訊息部分會與NCC充分合作、嚴格執法，持續蒐證不法情事，一旦證據蒐集齊全就將從嚴從速辦理，而意圖散布假訊息，依法可判3年以上有期徒刑。
羅秉成補充表示，認知作戰是無煙硝的戰爭，影響民心，執法部門將努力查處相關假訊息來源，但軍事謠言大部分來自境外，究責有困難，不過境內會即時澄清。
羅秉成說，近日台灣承受資訊攻擊的力道不同以往，請民眾提高警覺，而假訊息認知作戰會越來越嚴重，且有很多軍事謠言，相關資訊應以國防部發布為準，廣電媒體也要盡到查證責任，不要第一時間隨意引用來路不明，甚至是中國官媒報導。（編輯：楊凱翔）1110803