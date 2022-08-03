中國明起「圍台」軍演！外媒：規模更勝第三次台海危機

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英媒《BBC》對此報導指出，本次演習解放軍範圍與1996年台海危機的範圍相差甚遠，儘管當年北京也因台美高層密切互動採取類似行動，但當時演習範圍在台灣領海以外，而這次有3個跨過台灣周圍12英里界線的舉動是前所未有的。
報導亦引述台灣國防部聲明，表示中國此舉形同海空封鎖台灣，違反聯合國海洋公約，美國海軍亦密切專注台海局勢，海軍第七艦隊航空母艦雷根號 （USS Ronald Reagan）航母戰鬥群也伴隨裴洛西在訪問新加坡後，前往南海邊緣、接近菲律賓海處附近航行執行任務。文末也提到，裴洛西目前正前往韓國，但訪台的影響恐怕將持續一段時間，甚至可能演變成一場重大的美中危機。
《香港01》則引述麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）對於此次軍演和95、96年台海危機的比較，分析指出本次軍事衝擊影響可能遠遠超過1996年的台海危機，原因包含：一、此次共軍對台軍事演訓的範圍來看，涉及台灣的港口與機場等重要運輸設施，基本上形成圍台之勢；二、與1995年、1996年解放軍實彈射擊的區域相比，此次的範圍更加靠近台灣本島，實彈射擊的射程會造成一定壓力；三、共軍演訓的範圍完全在台灣劃設的防空識別區之內，代表中國想全方位拆解台灣防空識別區的意味濃厚，不論是規模或是影響方面可能都遠勝於第三次台海危機。