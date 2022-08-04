七夕情人節優惠！4大超商「拿鐵買2送2、霜淇淋買1送1」

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APP行動隨時取．即起至8月6日前
📍大杯拿鐵26杯999元，約7折
（單杯原價55元，平均特價38元）
📍大杯美式35杯999元，約6.3折
（單杯原價45元，平均特價29元）
📍黑糖珍珠撞奶25杯999元，約6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）
📍卡布奇諾31杯999元，約7.2折
（單杯原價45元，平均特價32元）
📍冰脆酷摩卡咖啡2杯99元，約7.6折
（單杯原價65元，平均特價50元）
📍完熟蘋果冰茶／香鑽水果茶任2杯99元，約7.1折
（單杯原價70元，平均特價50元）
📍咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任2杯99元，約6.6折
（單杯原價75元，平均特價50元）
📍七夕情人節（8/4）起開放加購，消費、繳費、取件可用177元加購「迪士尼×SOU．SOU識別證附零錢包」，附有掛繩、採雙面收納設計，可放零錢、卡片，相當是3折入手，共2款設計，不可挑款、隨機出貨。
🟡全家超商
8/4一日限定，七夕情人節買全家霜淇淋，不限口味買一送一，平均單支25元。新口味「芒果椰奶霜淇淋」在不少門市已提前開賣，把握今天、沒有全盈PAY+也能爽吃半價霜淇淋。
🟡萊爾富
從七夕一路慶祝到父親節，萊爾富APP整買零取自8月4日至8月8日期間，推出「特濃咖啡買8送8」，大杯特濃美式平均單杯28元、大杯特濃拿鐵平均單杯33元。
🟡OK超商
8月4日、5日限時兩天，到門市買大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）或濃厚系列咖啡，享同品項買2送2。8月4日至8月7日期間，買OLAND鳳梨冰茶、鳳梨蘋果果粒茶、西西里氣泡咖啡、西西里咖啡任2件7折；此外，買OKCafe全品項飲料任2件，加送歐維氏醇濃可可飲粉包1包。