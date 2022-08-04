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七夕情人節優惠！4大超商「拿鐵買2送2、霜淇淋買1送1」

▲4大超商發動七夕情人節優惠，7-11推出CITY指定飲品「愛你99」與「愛你999」優惠組合，全家則祭出霜淇淋不限口味買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）
▲4大超商發動七夕情人節優惠，7-11推出CITY指定飲品「愛你99」與「愛你999」優惠組合，全家則祭出霜淇淋不限口味買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-04 00:17:00

今（4）日是一年一度的七夕情人節，不只有情侶放閃，業者也放出好康，四大超商祭出七夕限定優惠，不管是咖啡、霜淇淋通通有。7-11推出大杯美式35杯999元，並在七夕當天起開賣迪士尼與SOU．SOU聯名合作的識別證零錢包，用3折價177元就能加購；全家今天爽吃霜淇淋買一送一，包括全新口味「芒果椰奶霜淇淋」；萊爾富則有特濃咖啡買8送8，OK超商也有咖啡買2送2，《NOWnews今日新聞》整理各家七夕優惠一網打盡。

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🟡7-ELEVEN
APP行動隨時取．即起至8月6日前

📍大杯拿鐵26杯999元，約7折
（單杯原價55元，平均特價38元）

📍大杯美式35杯999元，約6.3折
（單杯原價45元，平均特價29元）

📍黑糖珍珠撞奶25杯999元，約6.7折
（單杯原價60元，平均特價40元）

📍卡布奇諾31杯999元，約7.2折
（單杯原價45元，平均特價32元）

📍冰脆酷摩卡咖啡2杯99元，約7.6折
（單杯原價65元，平均特價50元）

📍完熟蘋果冰茶／香鑽水果茶任2杯99元，約7.1折
（單杯原價70元，平均特價50元）

📍咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任2杯99元，約6.6折
（單杯原價75元，平均特價50元）

▲大杯美式35杯999元，相當於6.3折，平均單杯28.5元。（圖／業者提供）
▲大杯美式35杯999元，相當於6.3折，平均單杯28.5元。（圖／業者提供）
📍七夕情人節（8/4）起開放加購，消費、繳費、取件可用177元加購「迪士尼×SOU．SOU識別證附零錢包」，附有掛繩、採雙面收納設計，可放零錢、卡片，相當是3折入手，共2款設計，不可挑款、隨機出貨。

▲7-11七夕起凡消費、繳費、EC，可用177元加購「迪士尼×SOU．SOU識別證附零錢包」，共有奇奇蒂蒂及唐老鴨兩款。（圖／業者提供）
▲7-11七夕起凡消費、繳費、EC，可用177元加購「迪士尼×SOU．SOU識別證附零錢包」，共有奇奇蒂蒂及唐老鴨兩款。（圖／業者提供）

🟡全家超商
8/4一日限定，七夕情人節買全家霜淇淋，不限口味買一送一，平均單支25元。新口味「芒果椰奶霜淇淋」在不少門市已提前開賣，把握今天、沒有全盈PAY+也能爽吃半價霜淇淋。

▲全家超商推出全新口味「芒果椰奶霜淇淋」，七夕1日限定全口味「買一送一」。（圖／業者提供）
▲全家超商推出全新口味「芒果椰奶霜淇淋」，七夕1日限定全口味「買一送一」。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
從七夕一路慶祝到父親節，萊爾富APP整買零取自8月4日至8月8日期間，推出「特濃咖啡買8送8」，大杯特濃美式平均單杯28元、大杯特濃拿鐵平均單杯33元。

🟡OK超商
8月4日、5日限時兩天，到門市買大杯美式（45元）、大杯拿鐵（55元）或濃厚系列咖啡，享同品項買2送2。8月4日至8月7日期間，買OLAND鳳梨冰茶、鳳梨蘋果果粒茶、西西里氣泡咖啡、西西里咖啡任2件7折；此外，買OKCafe全品項飲料任2件，加送歐維氏醇濃可可飲粉包1包。

七夕限定！LINE聊天室放煙火　「3關鍵字」召喚絕美特效

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