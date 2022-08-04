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獨／壯壯80顆水餃一次吞　「減肥藥吃上癮」被副作用嚇到

▲壯壯接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）
▲壯壯接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-08-04 08:00:00

壯壯（沈立心）從國光幫發跡，曾是中信兄弟啦啦隊「PS女孩」，現在則是樂天桃猿應援團團長、台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員之一。出道10週年的壯壯，今（4）日推出首本紀念寫真《壯見蜜桃》，也隨書附贈單曲《還有我》CD，她日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享過去驚人的食量，以及沉迷於減肥藥的辛苦歷程。

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▲▼壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長，近來人氣上漲。（圖／壯壯臉書、IG）
▲壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長。（圖／壯壯臉書、IG）
壯壯自嘲高中到大學都是個「快樂的胖子」，165公分的她，將近7年的時間，體重都落在60到70公斤，而從高雄北上求學後，嚮往和其他身材好的女生一樣，可以隨心所欲穿搭、展現火辣的一面，便下定決心要減肥。特別的是，壯壯豐腴的身材，反而成了吸引桃花的祕密武器，她甜笑分享當年被學長追求的過程，「我被愛騎重機的學長迷倒，但我從來沒有想過，原來那個畫面，很像學長載著一顆肉圓。」雖然最後戀情無疾而終，但她也從中定位好自己的理想型，至今仍對騎重機的男生情有獨鍾。

▲壯壯寫真書尺度無極限，性感到自己看了也害羞。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯對騎重機的男生情有獨鍾。（圖／水靈文創提供）
壯壯在校園裡是個貪吃的大胃王，透露過去都會幫忙解決同學吃不完的便當，最多可以一口氣吃完3個，甚至曾因為預留好的肉，意外被好姊妹吃掉而大哭，「我很難過等了這麼久那口肉，竟然直接被吃掉，非常後悔當時沒有顧好。」而更令人跌破眼鏡的是，壯壯還能一口氣吃80顆水餃，「那時家裡來了很多親戚，我媽誤以為是客人吃完，就一直煮，她煮的那100顆裡，我就吃了80顆。」

▲壯壯呼籲大家保持身心健康。（圖／壯壯IG）
▲壯壯自曝食量驚人。（圖／壯壯IG）
下定決心減肥的壯壯，執行嚴格的飲食控制，下午2點後就不進食，為期一個月後，很快就掉了5、6公斤，也順利陸續接到代言、演藝工作。不過壯壯也開始有了比較心態，為了繼續瘦下去，開始聽從他人吃減肥藥，「我那時覺得減肥藥是仙丹，狂嗑大魚大肉都不會胖。」沒想到一陣子後就發現，自己已陷入了復胖輪迴，體重無止盡飆高，對副作用不堪負荷，「我吃了一年，直到手腳開始發抖、心悸和頭暈，才知道要停下來。」

壯壯從小練舞長大，從事有氧類運動已游刃有餘，直到開始接觸重訓，才開始練線條、雕塑體態，而維持健身習慣已將近5年的她，自認對臀部最有自信，「因為基因關係，我們家的屁股都很有肉，所以我最愛練臀。」

▲壯壯首本寫真書《壯見蜜桃》也於7月25日正式開放預購。（圖／ula_shen_IG）
▲壯壯自認對臀部最有自信。（圖／壯壯IG）
看到許多女生因在意大眾審美標準，總對身材感到自卑，壯壯認為身心保持健康狀態，才是最難能可貴的事，「有容貌焦慮的人，會一直逼迫自己變更好，但其實要有效改善體態，是需要長時間的毅力。」坦言目前自己也在學習，「就是要不斷和內心對話，接受停滯期和不完美。」

▲壯壯呼籲大家保持身心健康。（圖／壯壯IG）
▲壯壯呼籲大家保持身心健康。（圖／壯壯IG）


壯壯的首本寫真書《壯見蜜桃》，囊括160頁精彩寫真，還換上20套性感服裝， 安排了騎馬、重機、潛水、衝浪等各種運動，十分符合她健康活力形象，壯壯在直播中表示，最喜歡其中一套黃色蕾絲綁帶式比基尼，但由於尺度大，至今仍未曝光。超有誠意的大放送，也在開放預購當天，引發搶購熱潮，目前網路及各大實體書店均有出售。

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