獨／壯壯80顆水餃一次吞　「減肥藥吃上癮」被副作用嚇到

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壯壯在校園裡是個貪吃的大胃王，透露過去都會幫忙解決同學吃不完的便當，最多可以一口氣吃完3個，甚至曾因為預留好的肉，意外被好姊妹吃掉而大哭，「我很難過等了這麼久那口肉，竟然直接被吃掉，非常後悔當時沒有顧好。」而更令人跌破眼鏡的是，壯壯還能一口氣吃80顆水餃，「那時家裡來了很多親戚，我媽誤以為是客人吃完，就一直煮，她煮的那100顆裡，我就吃了80顆。」
下定決心減肥的壯壯，執行嚴格的飲食控制，下午2點後就不進食，為期一個月後，很快就掉了5、6公斤，也順利陸續接到代言、演藝工作。不過壯壯也開始有了比較心態，為了繼續瘦下去，開始聽從他人吃減肥藥，「我那時覺得減肥藥是仙丹，狂嗑大魚大肉都不會胖。」沒想到一陣子後就發現，自己已陷入了復胖輪迴，體重無止盡飆高，對副作用不堪負荷，「我吃了一年，直到手腳開始發抖、心悸和頭暈，才知道要停下來。」
壯壯從小練舞長大，從事有氧類運動已游刃有餘，直到開始接觸重訓，才開始練線條、雕塑體態，而維持健身習慣已將近5年的她，自認對臀部最有自信，「因為基因關係，我們家的屁股都很有肉，所以我最愛練臀。」
看到許多女生因在意大眾審美標準，總對身材感到自卑，壯壯認為身心保持健康狀態，才是最難能可貴的事，「有容貌焦慮的人，會一直逼迫自己變更好，但其實要有效改善體態，是需要長時間的毅力。」坦言目前自己也在學習，「就是要不斷和內心對話，接受停滯期和不完美。」
壯壯的首本寫真書《壯見蜜桃》，囊括160頁精彩寫真，還換上20套性感服裝， 安排了騎馬、重機、潛水、衝浪等各種運動，十分符合她健康活力形象，壯壯在直播中表示，最喜歡其中一套黃色蕾絲綁帶式比基尼，但由於尺度大，至今仍未曝光。超有誠意的大放送，也在開放預購當天，引發搶購熱潮，目前網路及各大實體書店均有出售。
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