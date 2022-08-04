七夕拜月老有「5大禁忌」？台北霞海城隍廟破解都市傳說

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拜完月老之後習俗上會喝一杯「平安茶」，有一說平安茶不能吹，因為會把剛拜好的姻緣給吹掉了，吳孟寰解釋：「其實真的要吹一下平安茶，因為廟方提供的茶是熱燙的溫度， 會建議大家都吹一下會比較好入口，不用擔心會把姻緣吹散，放心吹一吹再喝吧！」但廟方也表示因為疫情，近期都沒有提供平安茶，有可能會在中秋節前，也就是月老生日前，可望再度提供平安茶給民眾。
傳說2：有另一半的不能拜？
民間傳說非單身的人最好不要拜月老，其實並非如此，有另一半的人，還是可以來拜月老，甚至能請月老幫助兩人的感情更為穩固且早日開花結果，想脫單的朋友可準備鮮花，代表著開花結果。目前沒有對象者，可準備紅棗及枸杞，代表添喜氣，姻緣早成，並且可以在祭拜後將紅棗與枸杞留給廟方，煮成平安茶廣結善緣。
傳說3：紅線一定要綁手上？
廟方表示，不鼓勵香客把紅線綁在手上，向月老求得的紅線妥善保管即可，綁在手腕上不僅易斷裂也容易遺失，且如果紅線有狀況，民眾也會胡思亂想。因此，廟方為香客準備的紅線鉛錢都用夾鍊袋裝，就是希望香客放在錢包內好好保存。
傳說4：不能帶傘，緣份會散？
傘音同「散」，有一說是如果拜月老帶傘可能會讓桃花散掉。但廟方說：「傘可以帶，遮陽擋雨都需要，不用擔心會散掉緣分。」所以大家別太迷信，來拜拜如果真的下雨了，千萬別冒雨趕來，否則好姻緣還沒到，感冒先來了。
傳說5：同志也能拜月老嗎？
吳孟寰表示，神明對於愛沒有分異性戀、同性戀，只要是真心的想要祈求姻緣，月老都會給予庇護及祝福。城隍爺也掌管司法，幾年前台灣同婚法還沒通過時，有同志情侶前來祭拜希望專法可以過關，之後幸運的台灣順利通過，成為亞洲第一個同婚合法國家後。他表示，眾神面前愛無差別，每個人都有追求幸福的權利，「愛不分異同，愛最大。」
民眾林小姐在七夕前也前來拜月老，選擇台北霞海城隍廟是因為之前看到網紅推薦，朋友邀約之下就來了，且為了討好愛吃甜食的月老，她還小心機的買西式甜點，希望可以被月老青睞。她說去年就有來拜過，但剛好碰上疫情高峰，大家都足不出戶，姻緣似乎也被隔離，近期疫情趨緩，出來活動的機會增加，所以再來拜月老並把紅線拿來再次過爐火，希望可以找到好緣份。