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七夕拜月老有「5大禁忌」？台北霞海城隍廟破解都市傳說

▲台北霞海城隍廟遇到假日經常香火鼎盛，尤其情人節、七夕、中秋節前後更是絡繹不絕！（圖／記者周淑萍攝）
▲台北霞海城隍廟遇到假日經常香火鼎盛，尤其情人節、七夕、中秋節前後更是絡繹不絕！（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-04 09:41:442022-08-04 10:10:06

有最靈驗月老廟之稱的台北霞海城隍廟，不同於去年的疫情年，今年七夕期間人流都回來了，尤其是遇到假日，前來參拜的人數更是絡繹不絕！但民眾為了求得好姻緣，聽信了不少都市傳說， 像是平安茶不能吹、不能帶傘拜等等，這些都是真的嗎？或只是謠言呢？在七夕拜月老前讓台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰一次破解關於祭拜時的5大都市傳說，讓大家都能安心拜，姻緣來！

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▲台北霞海城隍廟,情人節,七夕,拜月老。（圖／記者周淑萍攝）
▲民眾前來參拜還小心機的買西式甜點，希望能獲得月老青睞。（圖／記者周淑萍攝）
傳說1：平安茶不能「吹」，會把姻緣吹掉？

拜完月老之後習俗上會喝一杯「平安茶」，有一說平安茶不能吹，因為會把剛拜好的姻緣給吹掉了，吳孟寰解釋：「其實真的要吹一下平安茶，因為廟方提供的茶是熱燙的溫度， 會建議大家都吹一下會比較好入口，不用擔心會把姻緣吹散，放心吹一吹再喝吧！」但廟方也表示因為疫情，近期都沒有提供平安茶，有可能會在中秋節前，也就是月老生日前，可望再度提供平安茶給民眾。

傳說2：有另一半的不能拜？

民間傳說非單身的人最好不要拜月老，其實並非如此，有另一半的人，還是可以來拜月老，甚至能請月老幫助兩人的感情更為穩固且早日開花結果，想脫單的朋友可準備鮮花，代表著開花結果。目前沒有對象者，可準備紅棗及枸杞，代表添喜氣，姻緣早成，並且可以在祭拜後將紅棗與枸杞留給廟方，煮成平安茶廣結善緣。

傳說3：紅線一定要綁手上？

廟方表示，不鼓勵香客把紅線綁在手上，向月老求得的紅線妥善保管即可，綁在手腕上不僅易斷裂也容易遺失，且如果紅線有狀況，民眾也會胡思亂想。因此，廟方為香客準備的紅線鉛錢都用夾鍊袋裝，就是希望香客放在錢包內好好保存。

▲台北霞海城隍廟,情人節,七夕,拜月老。（圖／記者周淑萍攝）
▲在台北霞海城隍廟求得的紅線，不需要綁在手上，放在皮夾也能得到庇護！（圖／記者周淑萍攝）
傳說4：不能帶傘，緣份會散？

傘音同「散」，有一說是如果拜月老帶傘可能會讓桃花散掉。但廟方說：「傘可以帶，遮陽擋雨都需要，不用擔心會散掉緣分。」所以大家別太迷信，來拜拜如果真的下雨了，千萬別冒雨趕來，否則好姻緣還沒到，感冒先來了。

▲台北霞海城隍廟,情人節,七夕,拜月老。（圖／記者周淑萍攝）
▲台北霞海城隍廟,情人節,七夕,拜月老。（圖／記者周淑萍攝）
傳說5：同志也能拜月老嗎？

吳孟寰表示，神明對於愛沒有分異性戀、同性戀，只要是真心的想要祈求姻緣，月老都會給予庇護及祝福。城隍爺也掌管司法，幾年前台灣同婚法還沒通過時，有同志情侶前來祭拜希望專法可以過關，之後幸運的台灣順利通過，成為亞洲第一個同婚合法國家後。他表示，眾神面前愛無差別，每個人都有追求幸福的權利，「愛不分異同，愛最大。」

民眾林小姐在七夕前也前來拜月老，選擇台北霞海城隍廟是因為之前看到網紅推薦，朋友邀約之下就來了，且為了討好愛吃甜食的月老，她還小心機的買西式甜點，希望可以被月老青睞。她說去年就有來拜過，但剛好碰上疫情高峰，大家都足不出戶，姻緣似乎也被隔離，近期疫情趨緩，出來活動的機會增加，所以再來拜月老並把紅線拿來再次過爐火，希望可以找到好緣份。

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