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肯尼NOW星球/ 評點健行最佳五人！谷毛唯嘉不選自己？

▲劉孟竹希望台鋼獵鷹的第二年能和攻城獅看齊谷底大翻身（圖／吳忠育 攝）
▲劉孟竹希望台鋼獵鷹的第二年能和攻城獅看齊谷底大翻身（圖／吳忠育 攝）

運動中心/綜合報導

2022-08-04 18:00:00

今年七月T1聯盟台南台鋼獵鷹與健行科技大學簽下產學合作，健行科大總教練劉孟竹從代理總教練，正式升格接掌獵鷹兵符，真除總教練後的首要任務，即是在選秀中幫助握有狀元籤的獵鷹簽下兼具實力與人氣的谷毛唯嘉，本周的《肯尼NOW星球》回到晚間8時播出，首集邀請師徒檔與肯尼哥聊聊「健行王朝」的帶兵理念與兩人再續的師徒情緣。

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過去台灣籃球環境，勝負幾乎與球隊陣中球員身高產生絕對正相關，因此無論學生籃球或職業籃球，身體素質往往是球隊招兵買馬的首要考量因素，然而劉孟竹在接任健行科大後打破傳統觀念，建立了以矮小陣容為主線的快速球風，也在堅持健行球風的道路上拿下三座UBA冠軍，打造了風靡大專籃壇的藍色王朝。

▲谷毛唯嘉(中)與恩師劉孟竹(右)。葉政勳攝
▲谷毛唯嘉(中)與恩師劉孟竹(右)。葉政勳攝
劉孟竹表示，由於本身也是偏矮小類型的球員，深知要善用速度優勢，剛好健行從組隊開始就沒有特別高大的球員，而是招募到不少射手，那段時期金州勇士隊的「浪花兄弟」風暴也恰巧席捲NBA，他便也搭上「大三分時代」的潮流，從那時開始建立快速且擁有外線投射能力的小球風格。

談到UBA史上首位外籍生，劉孟竹表示，石博恩在家鄉聖文森時的專長運動是足球，加入健行後才開始接受籃球正規訓練，最初甚至連上籃動作及基本觀念都要從頭教起，甚至一度有球員不滿、抱怨，認為教練浪費太多時間在外籍生身上，但他仍力排眾議，認為「如果石博恩打不出來，健行很可能拿不到冠軍」，最終如願練兵有成，並借重他在禁區的宰制力與爆發力，幫助健行四年奪下三座金盃。

▲ UBA四強賽男子組 健行科大 VS. 中州科大。健行科大石博恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
▲ UBA四強賽男子組 健行科大 VS. 中州科大。健行科大石博恩。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
谷毛唯嘉與劉孟竹合作四年，如今再續師徒情緣，踏上職業舞台，谷毛希望新人年能在場上盡情表現自己的特色，執行教練給的任務。

一路看著谷毛唯嘉長大的劉孟竹則說：「我從國一看他到現在，如今也已經十年，他在能仁時就很有靈性，加上他是常自律的球員，和阿吉(林俊吉)同樣有不服輸的個性，會找私人教練幫忙自主加強，加上他擁有正面心態，雖然從學生挑戰職業會有撞牆期，但我對他很有信心！」

▲ 谷毛唯嘉在場上展現領袖氣質，也是隊友的榜樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
▲ 谷毛唯嘉在場上展現領袖氣質，也是隊友的榜樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.03.21）
節目中兩人也將選出心目中的健行隊史最強五人，究竟谷毛最欣賞哪些學長學弟？校友們口中的『孟竹哥，等我！』又是什麼意思，都將在這集《肯尼NOW星球》解答！


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