肯尼NOW星球/ 評點健行最佳五人！谷毛唯嘉不選自己？

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劉孟竹表示，由於本身也是偏矮小類型的球員，深知要善用速度優勢，剛好健行從組隊開始就沒有特別高大的球員，而是招募到不少射手，那段時期金州勇士隊的「浪花兄弟」風暴也恰巧席捲NBA，他便也搭上「大三分時代」的潮流，從那時開始建立快速且擁有外線投射能力的小球風格。
談到UBA史上首位外籍生，劉孟竹表示，石博恩在家鄉聖文森時的專長運動是足球，加入健行後才開始接受籃球正規訓練，最初甚至連上籃動作及基本觀念都要從頭教起，甚至一度有球員不滿、抱怨，認為教練浪費太多時間在外籍生身上，但他仍力排眾議，認為「如果石博恩打不出來，健行很可能拿不到冠軍」，最終如願練兵有成，並借重他在禁區的宰制力與爆發力，幫助健行四年奪下三座金盃。
谷毛唯嘉與劉孟竹合作四年，如今再續師徒情緣，踏上職業舞台，谷毛希望新人年能在場上盡情表現自己的特色，執行教練給的任務。
一路看著谷毛唯嘉長大的劉孟竹則說：「我從國一看他到現在，如今也已經十年，他在能仁時就很有靈性，加上他是常自律的球員，和阿吉(林俊吉)同樣有不服輸的個性，會找私人教練幫忙自主加強，加上他擁有正面心態，雖然從學生挑戰職業會有撞牆期，但我對他很有信心！」
節目中兩人也將選出心目中的健行隊史最強五人，究竟谷毛最欣賞哪些學長學弟？校友們口中的『孟竹哥，等我！』又是什麼意思，都將在這集《肯尼NOW星球》解答！