華春瑩堅稱對台軍演沒任何問題！譏美式民主「爬滿蝨子」

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華春瑩批評，裴洛西口中的民主，不過是件爬滿蝨子的袍子，乍看華麗，近看卻令人不忍卒睹，從國會攻擊事件、弗洛伊德之死、德州槍擊案等事件就能看到裴洛西口中有關民主的虛偽和冷酷，也從美軍在伊拉克、敘利亞的所作所為以及喀布爾大撤退中，看到美式民主的承諾和所謂的「強大」是何物。
華春瑩認為，身為美國政府第3號人物，面對其國內的民主問題，裴洛西卻花著納稅人的錢、坐著美國的軍機竄台作秀，只會讓世人更加看清美國的虛偽醜陋，使美國的國家信譽進一步破產，並提醒裴洛西，她面對的是佔全人類1/5人口的中國，挑釁的是14億多中國人民，民意不可欺，民意不可違，裴洛西到底會流芳百世還是遺臭萬年，相信歷史會給出公正答案。
至於被詢問解放軍將在台灣周圍海域實彈軍演，是否違反《聯合國海洋法公約》、危害安全及妨礙航行自由時，華春瑩則回應道，中國軍方有關行動是對台獨分裂勢力的震懾，是「正當且必要」的。
華春瑩還說，從來沒有看到有關水域的航行自由有任何問題，倒可以多關注為何美國的軍艦和軍機能不遠萬里來到中國門口，大搖大擺地炫耀武力，而且台灣作為中國的一部分，不應提《聯合國海洋法公約》，也無權提出所謂的「內水」主張。