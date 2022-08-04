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華春瑩堅稱對台軍演沒任何問題！譏美式民主「爬滿蝨子」

▲中國外交部發言人華春瑩3日在例行記者會上，再次就裴洛西「竄訪」台灣一事大力抨擊。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人華春瑩3日在例行記者會上，再次就裴洛西「竄訪」台灣一事大力抨擊。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-04 06:35:30

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣一事引發全球關注，中國也數度就此事抨擊美國、警告台灣。中國外交部發言人華春瑩3日在例行記者會上，再次批評裴洛西「竄訪」台灣就是一齣醜陋的政治鬧劇，並聲稱解放軍對台軍演「沒有任何關於水域航行自由的問題」。

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根據中國外交部官網聲明，華春瑩指出，裴洛西的所作所為絕不是對民主的捍衛和維護，而是對中國主權與領土完整的挑釁和侵犯，純粹是為了撈取個人政治資本，是一場徹頭徹尾的醜陋政治鬧劇，在這場鬧劇中，民主不過是美方慣用的廉價工具和幌子，譁眾取寵的是裴洛西個人，但遭殃受害的是2國關係以及地區和平穩定。

華春瑩批評，裴洛西口中的民主，不過是件爬滿蝨子的袍子，乍看華麗，近看卻令人不忍卒睹，從國會攻擊事件、弗洛伊德之死、德州槍擊案等事件就能看到裴洛西口中有關民主的虛偽和冷酷，也從美軍在伊拉克、敘利亞的所作所為以及喀布爾大撤退中，看到美式民主的承諾和所謂的「強大」是何物。

華春瑩認為，身為美國政府第3號人物，面對其國內的民主問題，裴洛西卻花著納稅人的錢、坐著美國的軍機竄台作秀，只會讓世人更加看清美國的虛偽醜陋，使美國的國家信譽進一步破產，並提醒裴洛西，她面對的是佔全人類1/5人口的中國，挑釁的是14億多中國人民，民意不可欺，民意不可違，裴洛西到底會流芳百世還是遺臭萬年，相信歷史會給出公正答案。

至於被詢問解放軍將在台灣周圍海域實彈軍演，是否違反《聯合國海洋法公約》、危害安全及妨礙航行自由時，華春瑩則回應道，中國軍方有關行動是對台獨分裂勢力的震懾，是「正當且必要」的。

華春瑩還說，從來沒有看到有關水域的航行自由有任何問題，倒可以多關注為何美國的軍艦和軍機能不遠萬里來到中國門口，大搖大擺地炫耀武力，而且台灣作為中國的一部分，不應提《聯合國海洋法公約》，也無權提出所謂的「內水」主張。

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