找台階？胡錫進：遺憾沒把裴洛西嚇回去 軍演是關門打狗
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）順利結束訪台行程，已前往韓國繼續其亞洲訪問。在裴洛西訪台前就已狂放狠話，說要裴洛西當心「機毀人亡」的中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進，3日晚間又在微博上發文，聲稱一點都不後悔針對裴洛西佩訪台說了狠話，自己唯一遺憾的就是沒能把裴洛西嚇回去。
胡錫進表示，雖然「伴飛穿島」的預言這一次也沒有應驗，但他已經在外網上使出全力恐嚇裴洛西和美國政府，不認同部分人士對他的批評，聲稱自己是特種兵，有時要承受被自己人追殺的風險，成為彼此對抗不同陣營的共同敵人。
胡錫進指出，有人認為他在網路上的言論是為了蹭流量來變現，還有人傳他1年光是從1個網絡平台就能賺取上千萬元，但他從來不知道流量這麼值錢；何況裴洛西「竄台危機」還遠未結束，中國的反制剛剛開始，環繞台灣的實彈軍演尚未拉開帷幕，不應「提前洩氣」。
對於中國解放軍4日至7日的環台軍演，胡錫進則嗆道：「大幕剛剛拉開，6個軍演地區圍住台灣島，形同對台當局『關起門來打狗』」，形容此次演習規模和陣仗都超過了1996年的台海危機，裴洛西開啟了中美圍繞台海高強度博弈的時代，中國該勸的勸了，該警告的警告了，已仁至義盡，「囂張的她和配合她的台當局立刻就成為強弩之末，然而大幕卻剛剛拉開。」