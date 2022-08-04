COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

解放軍今起對台軍演！中專家揭時間點、海峽中線恐回不去

▲中國解放軍今起將對台軍演3天，6大區域幾乎將台灣包圍。（圖／翻攝自BBC）
▲中國解放軍今起將對台軍演3天，6大區域幾乎將台灣包圍。（圖／翻攝自BBC）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-04 07:42:25

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於3日結束閃電訪台行程，前往韓國。作為報復，中國解放軍宣布將於4日12時至7日12時，在包圍台灣的6個方向進行實彈軍演，形同封鎖台灣海空3天。中國軍事專家指出，軍演之所以4日才開始，是為了方便演習區域內中外船舶撤離，以及民航航線做出調整，展示解放軍「理性負責」的姿態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國官媒《環球時報》報導，中國海軍研究院研究員張軍社表示，此次演習包括在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊、常導火力試射，按照國際慣例，軍事演習區域原則上需要提前3天對外公布，緊急情況下也需提前24小時對外界發布，主要是為了方便演習區域內中外船舶有足夠撤離時間，飛越演習區域上空的民航也能提前調整航線，確保演習區域內的實彈射擊不會傷及平民，展示了解放軍理性負責姿態。

張軍社進一步指出，此次演習具有「迫近台島」的特點，從6個演習區域來看，北部偏西的演習區位於平潭島，是台灣海峽最窄處，解放軍在此擺兵布陣可以封鎖台灣海峽北口；有2個演習區域在台灣北部，可直接封鎖基隆港；位於台島東部的演習區域則直接針對台灣花蓮、台東軍事基地，形成正面打擊態勢；位於墾丁半島東南部的演習區域則可以有效挾制巴士海峽的出入口；至於台灣西南部的演習區域則緊貼高雄、左營，聲稱：「整個演習區域對台島呈現合圍態勢，是關門打狗的態勢。」

張軍社強調，之前解放軍演習大多在沿海進行，而此次演習區域卻越過台灣當局所謂的「海峽中線」，最大意義在於對外部干預勢力和台獨勢力的強大箝制和震懾效應，這些從區域的分布就能看出，北部演習區臨近沖繩地區、南部臨近巴士海峽，形成「拒止外部勢力」的戰略布局。

此外， 中國政策科學研究會高級研究員王雲飛3日也在接受台媒採訪時表示，這次解放軍6個演習區都非常靠近台灣，尤其在基隆、高雄外海，更直接進入12海里內，意義遠超1996年的台海危機，除了展現中國已有能力壓制美軍航母打擊群以外，恐怕也代表未來解放軍在台海的演習都會常態化的靠近台灣，讓台灣不再有「海峽中線」的概念。

找台階？胡錫進：遺憾沒把裴洛西嚇回去　軍演是關門打狗

華春瑩堅稱對台軍演沒任何問題！譏美式民主「爬滿蝨子」

中國明起「圍台」軍演！外媒：規模更勝第三次台海危機

裴洛西前腳剛走！中國72小時軍演就來　有意跨越海峽中線

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀