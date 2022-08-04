解放軍今起對台軍演！中專家揭時間點、海峽中線恐回不去

我是廣告 請繼續往下閱讀
張軍社進一步指出，此次演習具有「迫近台島」的特點，從6個演習區域來看，北部偏西的演習區位於平潭島，是台灣海峽最窄處，解放軍在此擺兵布陣可以封鎖台灣海峽北口；有2個演習區域在台灣北部，可直接封鎖基隆港；位於台島東部的演習區域則直接針對台灣花蓮、台東軍事基地，形成正面打擊態勢；位於墾丁半島東南部的演習區域則可以有效挾制巴士海峽的出入口；至於台灣西南部的演習區域則緊貼高雄、左營，聲稱：「整個演習區域對台島呈現合圍態勢，是關門打狗的態勢。」
張軍社強調，之前解放軍演習大多在沿海進行，而此次演習區域卻越過台灣當局所謂的「海峽中線」，最大意義在於對外部干預勢力和台獨勢力的強大箝制和震懾效應，這些從區域的分布就能看出，北部演習區臨近沖繩地區、南部臨近巴士海峽，形成「拒止外部勢力」的戰略布局。
此外， 中國政策科學研究會高級研究員王雲飛3日也在接受台媒採訪時表示，這次解放軍6個演習區都非常靠近台灣，尤其在基隆、高雄外海，更直接進入12海里內，意義遠超1996年的台海危機，除了展現中國已有能力壓制美軍航母打擊群以外，恐怕也代表未來解放軍在台海的演習都會常態化的靠近台灣，讓台灣不再有「海峽中線」的概念。