中國真會攻台？BBC曝災難後果　紐時：城市將滿是抵抗者

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，不少人相信，習近平想在任內想拿下台灣，奠定自己統一祖國的偉大歷史地位，從香港的經驗來看，北京已成功控制住當地的局勢，隨著他很可能獲得第3次連任，也有更充裕的時間達成統一的夢想。然而，民族主義雖是強大的工具，但也容易讓人陷入佔據上風的妄想中。
報導認為，如果北京真的攻擊台灣，即使解放軍力量強大，也必須穿過危險的海峽後，進行大規模登陸，面對為自由而奮戰的頑固敵人，戰爭可能會持續很久，使中國在很長一段時間被國際社會孤立，並扼殺中國經濟；即使解放軍最後真的獲勝，也須承受島上龐大人民的憎恨，後果將是災難性的，北京的聰明人都應該知道這一點。
此外，《紐約時報》也刊登知名駐中記者儲百亮的社論，引述美國史丹佛大學弗里曼斯波利國際研究所研究員的看法，認為美國的政策制定者可能低估了中國動武的意願，只是考慮到台灣的防衛能力，加上美國可能出手援助台灣，這場血戰會激烈到何種程度也是個問題。
社論提到，對北京來說關鍵在於，要從海空向台灣派遣數以萬計軍隊、在台灣島上建立據點，並向外推進佔領港口、鐵路和通訊樞紐等要地，還有面對可能「滿是抵抗者」的城市，解放軍在這些能力上還有多少差距：「毫無疑問，中國軍隊一直在提升作戰技能，但台灣也在提升防衛能力。」
據美國國防部2021年的年度報告內容，中國海軍船艦數量已成為全球第一，但若嘗試入侵台灣，可能會給中國的武裝部隊造成壓力，並引來國際干預。五角大廈的報告聲稱，哪怕中國軍隊成功登陸台灣，城市戰的難度也會讓兩棲入侵台灣成為習近平和中共的重大政治、軍事風險。