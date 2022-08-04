全智賢、BTS收入破8億「只是小意思」！他吸9.3億打趴2人

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紅遍全球的天團BTS光是一支廣告代言就要50億韓元，上半年總計有8個代言、400億韓元入袋，加上首爾演唱會的實體收入86億6250萬、線上售票555億9000萬，美國演唱會466億3410萬等，加上專輯《Proof》賣破275萬張、銷售額531億2317萬，7位成員上半年總共吸金2463億5717萬韓元，平均每人約352億韓元（約台幣8.8億元）。
第一名寶座是由歌手31歲歌手任英雄拿下，他光是在高陽、昌源、光州舉行3場演出，就吸金92億韓元，任英雄的廣告籌碼一支為4億元，上半年總計接下5個廣告，加上專輯《IM HERO》發行1周賣破110萬張，入袋約262億2788萬韓元，上半年收入為375億744萬韓元（約台幣9.3億元），超越天團BTS，跌破眾人眼鏡。
《TMI NEWS SHOW》上半年韓星收入4至10名分別為馬東石120億韓元（約台幣3億元）、李秉憲78億韓元（約台幣1.9億元）、劉在錫77億5500萬韓元（約台幣1.9億元）、NCT DREAM（7人）497億5300萬韓元、每人約71億韓元（約台幣台幣1.7億元）、 TWICE（9人）498億9600萬韓元、每人約55.4億韓元（約台幣1.3億元）、SEVENTEEN（13人）494億1967萬韓元、每人約38億韓元（約台幣9507萬元）、Stary Kids（8人）303億7261萬韓元、每人約37.9億韓元（約台幣9500萬元）。