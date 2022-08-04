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全智賢、BTS收入破8億「只是小意思」！他吸9.3億打趴2人

▲全智賢是南韓代言女王之一，上半年收入排行第三名。（圖／stonehengekorea YouTube）
▲全智賢是南韓代言女王之一，上半年收入排行第三名。（圖／stonehengekorea YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-04 10:49:46

南韓節目《TMI NEWS SHOW》7月27日公開2022年上半年藝人收入前10名排行，冠軍是由31歲歌手任英雄拿下，他以375億744萬韓元（約9.3億元台幣）打敗BTS、全智賢、馬東石、李秉憲、劉在錫、TWICE等人。

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▲全智賢上半年收入為130億韓元。（圖／Mnet K-POP YouTube）
▲全智賢上半年收入為130億韓元。（圖／Mnet K-POP YouTube）
《TMI NEWS SHOW》以2021年為基準，有「廣告女王」封號的全智賢，去年以電視劇《屍戰朝鮮：雅信傳》、《智異山》復出小螢幕，期間還接下服飾、炸雞、珠寶、沐浴用品等代言，雖然合作8年的運動用品、零食廠商與她切割，全智賢上半年仍累積13支廣告代言，她每支價碼為10億韓元，總計130億入袋（約台幣3.2億元）。全智賢與bhc炸雞合作長達9年，她亦為品牌帶來驚人經濟效益，從原本的年銷量826億飆漲5倍至4004億韓元，廣告寵兒當之無愧。

▲BTS上半年收入為2463億5717萬韓元。（圖／Mnet K-POP YouTube）
▲BTS上半年收入為2463億5717萬韓元。（圖／Mnet K-POP YouTube）
紅遍全球的天團BTS光是一支廣告代言就要50億韓元，上半年總計有8個代言、400億韓元入袋，加上首爾演唱會的實體收入86億6250萬、線上售票555億9000萬，美國演唱會466億3410萬等，加上專輯《Proof》賣破275萬張、銷售額531億2317萬，7位成員上半年總共吸金2463億5717萬韓元，平均每人約352億韓元（約台幣8.8億元）。

▲任英雄上半年賺進375億744萬韓元。（圖／Mnet K-POP YouTube）
▲任英雄上半年賺進375億744萬韓元。（圖／Mnet K-POP YouTube）
第一名寶座是由歌手31歲歌手任英雄拿下，他光是在高陽、昌源、光州舉行3場演出，就吸金92億韓元，任英雄的廣告籌碼一支為4億元，上半年總計接下5個廣告，加上專輯《IM HERO》發行1周賣破110萬張，入袋約262億2788萬韓元，上半年收入為375億744萬韓元（約台幣9.3億元），超越天團BTS，跌破眾人眼鏡。

《TMI NEWS SHOW》上半年韓星收入4至10名分別為馬東石120億韓元（約台幣3億元）、李秉憲78億韓元（約台幣1.9億元）、劉在錫77億5500萬韓元（約台幣1.9億元）、NCT DREAM（7人）497億5300萬韓元、每人約71億韓元（約台幣台幣1.7億元）、 TWICE（9人）498億9600萬韓元、每人約55.4億韓元（約台幣1.3億元）、SEVENTEEN（13人）494億1967萬韓元、每人約38億韓元（約台幣9507萬元）、Stary Kids（8人）303億7261萬韓元、每人約37.9億韓元（約台幣9500萬元）。

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