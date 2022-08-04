報復性軍演斷供應？中國圍台演習　彭博：航運繞道恐延誤

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國官方以軍事演習為由，已經多次發出警告，禁止船隻駛入將於4日至7日舉行演習的地區。《彭博社》分析指出，中國此舉或衝擊全球供應鏈，令航運繞道延誤產生連鎖反應，並讓能源運輸受到阻礙。
根據船東和船舶管理人說法，台灣海峽週三（3日）的整體交通正常，諮詢公司報告也稱，該地區油輪影響也不大。但隨著中國加強軍事活動和禁令生效，船隻可能需改道到台灣東部海域，而不是通過台灣海峽。船舶管理人預測，這將造成大約3天的延誤。
雖然在能源供應緊縮背景下，中國的這項舉動可能會加劇液化天然氣的短缺問題。不過船舶管理公司也表示，這種「幾天的運輸延誤」並不罕見，特別是每年這個時候，都會因颱風產生類似的延誤。
根據彭博彙編數據顯示，台灣海峽是全球供應鏈的關鍵要道，今年全球將近一半的貨櫃船隊都通過台灣海峽。另據分析公司Vortexa數據稱，今年只有約14%的中國石油、天然氣船通過台灣海峽，通常是較小或航程較短的船隻才會走，較大的郵輪會從台灣東部海域航行。
中國軍演預計在下週結束，托運人和分析師密切關注影響是否會迅速結束。南京衡陽投資管理基金經理黃惠明（Huang Huiming）表示，「我們擔心演習是否會拖得更久，變得更激烈，進而影響供應鏈，但現在沒有跡象顯示會發生這個情況。」