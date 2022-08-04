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電話取代會面？休假之說惹議　傳尹錫悅下午與裴洛西通話

▲韓媒聲稱，韓國總統尹錫悅（圖）將與訪韓的美國眾議院議長裴洛西通話。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓媒聲稱，韓國總統尹錫悅（圖）將與訪韓的美國眾議院議長裴洛西通話。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-04 10:51:032022-08-04 10:55:31

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）飛抵韓國，將與韓國國會議長金振杓會面，而韓國總統尹錫悅則以休假為由，未安排與裴洛西相見，引發討論。不過根據韓媒4日早上的最新消息，尹錫悅或將於4日下午，以電話的方式和裴洛西對談。

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根據《韓聯社》報導，韓國總統辦公室的官員稍早曾表示，在裴洛西訪韓期間，沒有安排尹錫悅與之會面，理由是與尹錫悅的假期重疊。然而，由於韓國政壇出現2人仍應有所接觸的聲音，尹錫悅似乎選擇了以通話而非面會的方式來進行。

對於尹錫悅的態度，有分析認為，這是因韓國雖為美國在東北亞地區之盟友，但同時也是中國的重要合作夥伴，或許不願在裴洛西訪台一事上選邊站，被北京解讀為過度親美而招致報復，因此才以議長對議長的安排接待裴洛西，與台灣的方式略顯不同。

報導也提到，韓國國會議長金振杓與裴洛西的會面，雙方將就印太地區安全、經貿合作、氣候變化等問題進行討論，並在會後發表聯合聲明、共進午餐。執政黨國民力量黨鞭權性東，以及最大在野黨共同民主黨黨鞭樸洪根、國會外交統一委員會所屬議員們都將列席，是否會談及台灣或印太地區局勢也備受關注。

據悉，會談結束後，裴洛西還將前往兩韓邊境的板門店、朝韓非軍事區（DMZ）勉勵官兵，屆時是否會代表美國向北韓釋出信息也引起討論。

韓國《東亞日報》則指出，美中矛盾加劇，對韓國來說是相當大的負擔，在台海危機面前，北韓核問題可能會被拋在腦後，並被美國要求承擔同盟責任；若有緊急情況發生，不僅有可能抽調駐韓美軍、在韓國境內部署中程導彈，經濟方面，包括晶片同盟在內，在與台灣的雙邊、多邊合作中，令人苦惱的變數也將增加。

報導認為，韓國恰好是裴洛西訪台後的下一站，韓國政府和國會，應該冷靜討論與美國的合作，對外釋放訊息時也要更慎重，以免捲入不必要的外交紛爭，還應仔細研究美中在台海衝突的可能性，以及半導體安保危機等方案，需要縝密的戰略判斷，有智慧的應對美中等大國博弈。

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