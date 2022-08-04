南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話

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報導引述澤倫斯基的話說，中國「是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體」，因此「可以在政治上、經濟上影響俄羅斯。中國也是聯合國安全理事會常任理事國」。
澤倫斯基透過視訊會議平台Zoom接受這場40分鐘專訪，這是他自烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵以來，首次接受亞洲媒體訪問。
澤倫斯基表示，「我想直接對話。我一年前與習近平有過一次對話。自2月24日俄羅斯展開大規模侵略行動以來，我方已正式要求對話，但我們尚未與中國有任何對話，儘管我認為這會有所幫助」。
雖然他希望中國對這場戰事採取不同做法，目前為止中國一直拒絕為俄羅斯入侵行動譴責俄方，澤倫斯基表示，他向來希望「烏克蘭和中國之間的關係每年都能增強並有所發展」。
澤倫斯基表示，習近平是少數訪問過烏克蘭「至少一次」的世界領袖之一，並說去年兩人通話時，習近平曾親切回顧他與這個東歐國家的關係。
澤倫斯基說，他理解中國希望對這場戰爭保持「平穩」的態度，但重要的是要注意這場衝突是源於俄羅斯無端侵略烏克蘭主權領土，「當然，我真的希望中國審視對俄羅斯聯邦的態度」。
澤倫斯基還說，他相信中國和烏克蘭都有愛家、愛小孩等類似價值觀，「每個人都愛他們的孩子。人人都想安居樂業，希望有些穩定」。
烏克蘭1992年與中國建交，至今已滿30年 。
根據烏克蘭駐中國大使館數據，在2021年，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，貿易額規模近190億美元。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110804