國營轉投資成壞榜樣！神腦工會籲調薪：停止追殺幹部

近期不少國營事業工會頻頻行動，要求中央正視且積極處理基層低薪問題，而包含中華快遞、台鐵等單位均通過調薪，今（4）日由國營企業中華電信轉投資的神腦國際，其工會上午赴中華電信總公司門口高舉布條抗議，訴求所有員工底薪調至3萬元，並要資方停止以司法訴訟追殺工會幹部。
工會指出，神腦國際110年的財報在2月份公佈，總計合併營收310億元，稅後淨利5.9億元，每股稅後盈餘（EPS）2.31元，創下近五年來獲利新高紀錄，目前已是國內最大手機通路代理商，預期未來積極拓展5G滲透率，在5G換機商機，勢必有更多獲利。
但與此同時，神腦第一線門市人員的底薪、伙食和全勤，加起來卻只有28000至29000元，去年政府調薪政策，希望有賺錢的企業調薪，但國營轉投資的企業，卻沒有提升基層員工勞動條件，嚴重辜負政策美意，神腦國際股份有限公任由中華電信裁撤神腦在中華電信局點內的櫃位，縮減神腦在中華電信營業所的門市，影響員工工作權。
另外，工會指出，神腦國際對於工會理事長陳政國的司法追殺，即使行政法院持續認定雇主打壓工會，公司的動作至今仍未停止，因此神腦國際企業工會在新北市產業總工會的協助下，才在前往大股東中華電信公司門口，呼籲中華電信應稟持中華電信企業社會責任，並表達對於神腦國際公司管理政策的憤怒。