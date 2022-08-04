G7挺裴洛西訪台　民進黨：中國軍事行動不正當、違背民主

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7月底才訪台的歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）也在德國廣播電台（DLF）的訪問中也表示，政治人物到台灣訪問相當重要。她更在推特發文說，「必須跟上造訪台灣的腳步」（We must never be late in Taiwan）。
2019年曾率團訪台的歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）也推文表示，全世界的國會議員都應該頻繁地造訪台灣，支持台灣的民主社會與政府，他強調，「拒絕（中國）共黨政權的恫嚇，並堅持維護兩岸關係的現狀」。
英國國會外交委員會成員、國會議員組織「中國研究小組」（CRG）共同主席凱恩斯（Alicia Kearns）也表示，英國應致力支持像台灣這樣的自由民主政體及其與世界互動的權利；立陶宛外交部長柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也於推特發文表示：「裴洛西女士為全世界捍衛自由的人士敞開台灣大門，未來勢必有更多自由鬥士造訪台灣」。
謝佩芬說，由此可見，裴洛西以美國現任眾議院議長之姿訪台，在民主國家間，受到高度關注與肯定。也因此，中共的以軍演做為回應的諸多激烈反應，不只讓人遺憾，更與民主潮流相背離。
謝佩芬進一步說明，英國、美國、法國、德國、加拿大、義大利、日本等七大工業國集團（G7）國家的外交部長與歐盟外交與安全政策高級代表3日的聯合聲明強調，「以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無正當性。G7成員國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例」，而「中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定」。
該聲明重申將致力維護以規則為基礎的國際秩序，並2次提及對台海和平穩定的承諾，特別關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，呼籲中共勿企圖藉由武力單方面改變區域現狀，應以和平的方式解決兩岸分歧。
謝佩芬說，民進黨感謝裴洛西率團來訪，讓台美交流更上層樓，也感謝G7及各國對台灣的強勁支持，儘管民主盟友間的交流可能遭遇外在的挑戰與威嚇，但並無法阻擋我們因共享民主價值而產生的緊密認同與連結。