第九屆長耀盃匯集百校　8月展開網路人氣票選競賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
秉持體育及教育資源平等的意念，打破甲乙組分級之外，歷年更保留花東、外島球隊名額，藉由獎金制度的不斷優化，讓獎勵資源真正落實於學校球隊，不再重北輕南，除了免報名費以外，設立晉級獎金每場一萬元、依北中南不同地區不同級距的提供住宿及車資補助、總冠累積獎金十萬元等。
除了賽事多項個人獎之外，為表揚並感謝對國內青年教育發展的貢獻，長耀建設多年來更設「最佳貢獻獎」，盼讓更多人看見球團以外，為籃球基層默默付出心力、以實行予以學生運動支持、推動教育與培育發展的相關人士。此獎項的設立可為全台體育賽事首見，更是全台唯一。過去同為籃球員出身，董事長謝建國將球隊最重視的倫理觀念挹注賽事：「設立貢獻獎不單單只是一項獎勵，更希望讓球員們能莫忘時刻滿懷感恩的心，感謝願意投入籃球基層的所有人。」
延續過往每年賽事內容創新不間斷，第九屆長耀不止獎勵範疇、參賽規模擴大，實體競技之外在賽前開啟「網路人氣票選競賽」，結合現代數位社群媒介，由球隊自主拍攝宣傳短片，讓其在打球之外也有發揮創意參與行銷的機會。該創意宣傳片將放於網路進行投票，不僅供球迷參與機會，票選排名亦將作為「預賽對戰組合」依據，增添趣味競爭性。
謝建國進一步表示：「更好、更進步、更成長的樣貌不只是球隊，同樣是長耀盃莫忘的本質。」在熱血高中畢業後，升上大學也能擁有優質競技舞台，以「傳承」作為本屆所強調之精神，長耀盃期盼加長並延展影響力，貫徹教育與培育青年的初衷。長耀建築機構創立20多年來秉持「十年樹木百年樹人」精神，為城市持續播下教育正向種子，隨著去年林口第一株秧苗「長耀初」象徵耕耘多年的種子計畫正式啟動，今年再以「長耀里」挑戰超越的新貌，猶如長耀盃屢創新里程碑，將過往累積經驗推向更高。
「網路人氣票選競賽」於8月5日至8月19日《長耀盃官網》公開熱烈進行，第九屆「2022 egc長耀盃全國公益高中/大專籃球聯賽」將於8月23日自9月11日連續三週於新莊體育館盛大辦理，誠摯邀請各界喜愛籃球的球迷朋友們共襄盛舉！