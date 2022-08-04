高虹安稱以「工具箱」談判國安 沈慧虹：裝著台灣主權？
美國眾議院議長裴洛西訪台，民眾黨新竹市長參選人高虹安昨日表示，夾在美中之間的台灣，應該以自身利益與安全為先，與雙方都保持充分溝通，我方也應該要反思台灣的「工具箱」在哪裡？才有國安的談判籌碼，引發譁然。民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，新竹市是全球半導體產業重鎮，作為國家戰略產業重要城市的市長參選人，應堅守民主自由的立場，她也反問高虹安，她所謂的「工具箱」內容是什麼？民主跟自由是否為她捍衛的價值？高虹安應該說明清楚。
沈慧虹昨日透過臉書指出，威脅全球民主體制的是中國，打壓自由人權價值的也是中國。她質疑高虹安，當面對中國威脅，卻天真地要與中國「保持充分溝通」，反而容易造成台灣陷入進退失據的困境。
沈慧虹說，作為國家戰略產業重要城市的市長參選人，必須和民主自由站在一起，沈慧虹也呼籲高虹安應明確表態，民主和自由可以拿上談判桌嗎？她所談的「工具箱」裡，裝的是不是台灣的主權？
沈慧虹今（4）日接受媒體聯訪時，再度公開表示，民主跟自由是台灣人民的最高價值，近年來總統蔡英文和地方政府共同守護台灣、協助企業不餘遺力，高虹安作為國家戰略產業重要城市的市長參選人，高虹安應該說明清楚「工具箱」是甚麼。
另外，針對媒體詢問沈慧虹對裴洛西訪台之看法，沈慧虹表示，民主與自由是台灣人共同守護的價值，國際友人願意跟台灣站在一起，台灣人都會不遺餘力歡迎。