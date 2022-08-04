離職未退工作群組恐挨告　人力銀行揭「黃金時機」

網友在PTT發文表示有同事剛跑完離職手續秒退群，貼文一出網友熱議，不少人贊同盡快退出群組，「離職當天秒退啊」、「走出大門就退啊」、「當天下班啊 不退是傻子」、「走完手續就退啊」。也有人認為不需退群，因為「茶餘飯後可以開來看笑話」，但有網友提醒「公司群組是業務機密範圍，沒退之後出事，就找你背鍋」、且看到不該看的「小心被告」。
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1111高階獵才中心總經理林奇葳表示LINE工作群組難免會有公司的機密訊息，若是將訊息公開、洩漏公司機密，可能構成刑法妨害秘密罪，即使沒有構成刑法的犯罪，若公佈的交談內容涉及損害他人名譽，要小心觸犯公然侮辱或誹謗罪。另外藉由公司管道獲取的客戶訊息，若截圖散佈也可能觸犯個資法，林奇葳提醒就算是在職員工，也不可以任意公開群組內資訊，以免觸法。
林奇葳分析「退框黃金時機」是跑完離職程序當天，若是50人以上的大群組，建議默默退出即可；若是50人以下的小群組且成員是接觸密切的同事、主管，建議上班族可以在退框前發出簡短的「感謝信」，謝謝同事及主管於在職期間的協助，為自己留下好的印象分數。林奇葳提醒暑假是找工作的旺季，正在求職或轉職的上班族，遇到工作難題不知該如何解開，可以上「面試經驗暨工作甘苦談」詢問職場前輩意見，讓自己的職涯路更加順遂。