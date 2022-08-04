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離職未退工作群組恐挨告　人力銀行揭「黃金時機」

▲人力銀行則建議，「退框黃金時機」是跑完離職程序當天。（圖／人力銀行提供）
▲人力銀行則建議，「退框黃金時機」是跑完離職程序當天。（圖／人力銀行提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-04 11:39:26

許多公司以社群媒體LINE作為主要的工作平台，不過離職後何時退出群組才恰當？有網友在PTT發文表示有同事剛跑完離職手續秒退群，並說若是自己會拖一陣子才退群，有網友提醒應該走完離職手續就退群，因為留著看到不該看的「小心被告」。人力銀行則建議，「退框黃金時機」是跑完離職程序當天。
 
網友在PTT發文表示有同事剛跑完離職手續秒退群，貼文一出網友熱議，不少人贊同盡快退出群組，「離職當天秒退啊」、「走出大門就退啊」、「當天下班啊 不退是傻子」、「走完手續就退啊」。也有人認為不需退群，因為「茶餘飯後可以開來看笑話」，但有網友提醒「公司群組是業務機密範圍，沒退之後出事，就找你背鍋」、且看到不該看的「小心被告」。

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根據1111人力銀行調查，上班族認為離職後退出工作群組最恰當的時間點，「跑完離職手續當天」(88.3%)、「離職三天內」(83.2%)、「離職一周內」(68.9%)以及「離職一個月內」(30.4%)、「想到再退」(7.4%)。至於該由誰來退出工作群組，「由本人親自退出」(95.6%)、由群組內主管退出(65.2%)、「委託同事幫忙退出」(8.5%)。調查也發現有7成的上班族會事先告知職離訊息再退出，另外3成則選擇「默默退出」，淡化離職退框一事。
 
1111高階獵才中心總經理林奇葳表示LINE工作群組難免會有公司的機密訊息，若是將訊息公開、洩漏公司機密，可能構成刑法妨害秘密罪，即使沒有構成刑法的犯罪，若公佈的交談內容涉及損害他人名譽，要小心觸犯公然侮辱或誹謗罪。另外藉由公司管道獲取的客戶訊息，若截圖散佈也可能觸犯個資法，林奇葳提醒就算是在職員工，也不可以任意公開群組內資訊，以免觸法。
 
林奇葳分析「退框黃金時機」是跑完離職程序當天，若是50人以上的大群組，建議默默退出即可；若是50人以下的小群組且成員是接觸密切的同事、主管，建議上班族可以在退框前發出簡短的「感謝信」，謝謝同事及主管於在職期間的協助，為自己留下好的印象分數。林奇葳提醒暑假是找工作的旺季，正在求職或轉職的上班族，遇到工作難題不知該如何解開，可以上「面試經驗暨工作甘苦談」詢問職場前輩意見，讓自己的職涯路更加順遂。
 

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