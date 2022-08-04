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《媽，別鬧了！》續前緣　柯佳嬿2度演寇世勳女兒

▲寇世勳（左）、柯佳嬿在電影《一家之主》與影集《媽，別鬧了！》飾演不同個性的父女。（圖／Netflix提供）
▲寇世勳（左）、柯佳嬿在電影《一家之主》與影集《媽，別鬧了！》飾演不同個性的父女。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-04 11:40:26

影集《媽，別鬧了！》是寇世勳和柯佳嬿繼電影《一家之主》之後，再度飾演父女，牽起第一次緣分的《一家之主》，將於6日在Netflix上線，柯佳嬿對寇世勳的合作印象深刻：「其實和寇哥的第一次合作是在《一家之主》，能兩次演出父女，也算很有緣分。寇哥很有父親的感覺，只要在場景裡，坐在沙發上，他就是這個家的父親。《一家之主》裡我飾演的羅家寧沒有那麼依賴父親，她忙著自己的事業和感情，在遇到問題的時候都是依賴媽媽，不管大事小事，找媽媽就對了。」

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▲鮑起靜（左）、寇世勳在電影《一家之主》中飾演夫妻。（圖／Netflix提供）
▲鮑起靜（左）、寇世勳在電影《一家之主》中飾演夫妻。（圖／Netflix提供）
談及與《媽，別鬧了！》的不同，柯佳嬿表示：「一位女性是母親，是姊妹，是女兒，也可能是上班族。《一家之主》比較在探討女性身兼多重身分，尤其在步入家庭之後，許多女性都把家人孩子放在最前面，該如何繼續保有自我。《媽，別鬧了！》是非常熱鬧浮誇的追愛之路，但當中也探討了不同世代的女性議題和生命課題，同時探討道別和死亡。兩部戲在飾演上最不一樣的，我覺得是表演調性。《一家之主》呈現的是比較生活感的表演，《媽，別鬧了！》則是屬於誇張漫畫式的表演。」

寇世勳談到：「其實在《一家之主》中父女互動很少，家寧（柯佳嬿 飾）都在外面忙自己的工作，爸爸對女兒的叮嚀比較多、干預比較多，因為大偉（寇世勳 飾）比較「大男人主義」，而在《媽，別鬧了！》中，父親服務女兒比較多，也更尊重孩子的選擇跟自由，不太干預，最多的是寵愛，是兩個截然不同的爸爸，但都是完全生活化的方式去表演。」

▲李淳（右）佩服鮑起靜體力精神超好。（圖／Netflix提供）
▲李淳（右）佩服鮑起靜體力精神超好。（圖／Netflix提供）
在電影《一家之主》裡，李淳扮演的學生常去由影后鮑起靜飾演的老師家蹭飯，甚至說服老師拿出養老金投資，差點讓老師血本無歸，對於這次和鮑起靜合作，李淳表示：「我對鮑姐的體力是非常驚訝與敬佩的，那時剛從香港拍完一齣警匪片，回到台灣還是非常累的狀態，甚至因為太累發燒，精神非常不好，記得有一場戲我台詞很多，到了現場不太順利，賣房子的專有名詞對我來說真的很困難，鮑姐在現場休息時，分享他去拍古裝電視劇的經驗，常有一連串的古文獨白，她也說背到自己很想放棄，當時分享這個安慰陪伴我，我覺得非常溫暖，鮑姐真的是全劇組精神跟體力最好的人，感覺沒有一件事可以破壞她的心情，每天都選擇用快樂的心情在面對工作，是值得學習的心態。」

關於差點受騙買房的戲碼，鮑起靜坦言大開眼界：「買房子的這個過程，真是讓我大開眼界，看了很多在台北的各式各樣的房子，其實我相信在比較繁華的大都市裡面，『房子』一直都是一個很大的問題，怎麼樣能夠找到一個合一家大小心願的房子，是一個大難題，在電影中可以有所感悟。」

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