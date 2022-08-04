《媽，別鬧了！》續前緣　柯佳嬿2度演寇世勳女兒

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寇世勳談到：「其實在《一家之主》中父女互動很少，家寧（柯佳嬿 飾）都在外面忙自己的工作，爸爸對女兒的叮嚀比較多、干預比較多，因為大偉（寇世勳 飾）比較「大男人主義」，而在《媽，別鬧了！》中，父親服務女兒比較多，也更尊重孩子的選擇跟自由，不太干預，最多的是寵愛，是兩個截然不同的爸爸，但都是完全生活化的方式去表演。」
在電影《一家之主》裡，李淳扮演的學生常去由影后鮑起靜飾演的老師家蹭飯，甚至說服老師拿出養老金投資，差點讓老師血本無歸，對於這次和鮑起靜合作，李淳表示：「我對鮑姐的體力是非常驚訝與敬佩的，那時剛從香港拍完一齣警匪片，回到台灣還是非常累的狀態，甚至因為太累發燒，精神非常不好，記得有一場戲我台詞很多，到了現場不太順利，賣房子的專有名詞對我來說真的很困難，鮑姐在現場休息時，分享他去拍古裝電視劇的經驗，常有一連串的古文獨白，她也說背到自己很想放棄，當時分享這個安慰陪伴我，我覺得非常溫暖，鮑姐真的是全劇組精神跟體力最好的人，感覺沒有一件事可以破壞她的心情，每天都選擇用快樂的心情在面對工作，是值得學習的心態。」
關於差點受騙買房的戲碼，鮑起靜坦言大開眼界：「買房子的這個過程，真是讓我大開眼界，看了很多在台北的各式各樣的房子，其實我相信在比較繁華的大都市裡面，『房子』一直都是一個很大的問題，怎麼樣能夠找到一個合一家大小心願的房子，是一個大難題，在電影中可以有所感悟。」