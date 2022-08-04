41年前劉德華親吻的小男嬰竟是他！ 長大超帥變身巨星

四大天王之一的劉德華，出道至今已逾40年，他的名號可以說是家喻戶曉，演藝事業跨足影、視、歌三大類，全方位藝人的華仔在每個領域都有難以超越的成績。日前有網友上傳一張照片，照片中年經的華仔熱情親吻一名小男嬰，據傳這張照片已經是41年前拍下的了，後來劉德華也透露，自己親吻的這名小男孩，便是現在的超級巨星「謝霆鋒」！41年過去，如今的謝霆鋒也成為了影、視、歌三棲的大明星，與劉德華也有不少次合作。





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▲國際巨星謝霆鋒演藝事業亮眼（圖/翻攝自chefnicookies IG）







據報導，劉德華曾在節目《我愛黑澀會》證實，當年大明星謝賢將還在襁褓中的兒子謝霆鋒帶到片場來，才有機會恰巧被工作人員拍下照片流傳至今。謝霆鋒在1997年出道發行第一張唱片，當時的他才16歲就以一首《壞習慣》爆紅，劉德華還特地送上一幅書法寫著「人善天不欺」，以此勉勵謝霆鋒，希望他能保持初心。謝霆鋒在1999年發行專輯《謝謝你的愛1999》，拿下了唱片銷量榜冠軍，也被視為致敬劉德華在1992年推出的作品《謝謝你的愛》。





劉德華出道至今參演過上百部電影作品，他三次獲得香港電影「金像獎最佳男主角獎」，兩次獲得「金馬獎最佳男主角獎」，而謝霆鋒也曾拿下「金像獎最佳新演員」、「最佳男配角」以及「最佳男主角獎」，創造了金像獎演員獎項大滿貫！兩人也曾合作過電影《新少林寺》，在中國大陸拿下了2.2億人民幣的票房，成績非常亮眼。





▲7月1日劉德華（中）與謝霆鋒（右）在香港回歸文藝晚會同台（圖/取自霍汶希微博）

7月1日在香港回歸二十五周年文藝晚會上，60歲的劉德華與41歲的謝霆鋒站在一起狀態一樣好，網友紛紛留言「保養得很好」「帥哥同框」。謝霆鋒也曾說：「華仔是我的偶像，如果我有他那麼一半厲害就好了。」表示在自己最低迷的階段，劉德華給予的支持及鼓勵，是引導他走出困境的明燈。









