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文總重啟台日實體交流　Taiwan Plus生活節9月東京登場

▲2019年「Taiwan Plus」生活節開幕式，邀請台灣掌中戲大師陳錫煌演出布袋戲。（圖／文總提供）
▲2019年「Taiwan Plus」生活節開幕式，邀請台灣掌中戲大師陳錫煌演出布袋戲。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-04 11:41:52

為宣揚台灣品牌，文化總會連續於2018、2019年赴日本東京舉辦「Taiwan Plus文化台灣」生活節，在日掀起台灣熱潮，2020年起因疫情停辦。文總今（4）日宣布，睽違3年後，確定「Taiwan Plus」生活節將在今年9月中旬回歸東京上野公園，將最新的台灣文化介紹給日本朋友，成為台日在疫後首度重啟的實體交流，本屆主題定為「台灣吉日」，為走過疫情與紛擾的台日人民祈福。

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文總指出，經與日方有關單位討論及協調後，最新一屆Taiwan Plus預計將於今年9月17、18日在東京上野公園登場，該週末適逢日本「敬老日」假期。

文總提到，此次不僅集結許多台灣品牌推出市集，也將邀請台灣重量級的音樂人到東京開唱；更有2項「秘密武器」，一是文總與農委會合作，首度精選台灣當季的優質農產品直送東京，二是本屆將別開生面，規劃跨界合作的第2展區，讓整個東京充滿濃濃的台灣味。

文總指出，過去2屆文總在東京舉辦的Taiwan Plus生活展，2018年主題為「文化台灣」，2019年主題為「台灣新感覺」，文總結合台灣的文化、設計、產業等領域品牌，也邀請政府、地方縣市、民俗團體參與，透過活動及市集，將台灣的新文化能量帶去東京，做強力的文化發信。活動期間不僅旅日台僑齊聚，也吸引許多日本的哈台族朝聖，以2019年為例，活動2日的參觀人潮突破8萬人，當時連旅日投手教練王建民都蒞臨會場。

文總表示，Taiwan Plus的意思就是：「台灣有無限的可能，等待你的探索！」2019年活動落幕後，許多台僑和日本朋友都很期待下一屆，可惜2020年起因疫情停辦。過去2年多，台灣和日本在疫情期間都發生了很多變動，但2國的政府和人民反而更加緊密、互助。

文總指出，因應各界的期待，並為疫後台日交流作好準備，文總決定今年復辦Taiwan Plus生活節，「台灣吉日」的主題則象徵台日共同祈福，揮別不安與變動，迎向美好的前程。

本屆將以市集設計、音樂展演、第2展區為3核心，嚴選策展單位與品牌，讓日本及國際社會，透過這場台灣疫後首度在海外舉辦的大型戶外活動，看見台灣正在發生的文化風潮，籌備團隊另將持續關注並配合日本當地的防疫規定、以及台灣的出入境檢疫措施，滾動式調整相關規劃。

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