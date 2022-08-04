馮容潔體感46度拍MV 防曬乳塗滿「慘摔9次」悲劇了
TVBS《機智校園生活》學生演員獻唱主題曲《WAKE UP》，岳軒、鄭芯恩、馮容潔、黃柏峰、林輝瑝、李星鏴、王新凱、鄭豐毅、孔令元、楊翹碩、陳彥廷、賴雅琪親自拍MV，當日體感溫度高達46度，「川咪CP」馮容潔、黃柏峰在操場上拍攝浪漫追逐畫面，有「跌倒達人」之稱的馮容潔笑說每次跌倒都抱持「來真的」心態，當天為抵擋烈日防曬乳塗好塗滿，卻導致黃柏峰「手滑」未能抓住自己，又狠摔在跑道上，嚇壞眾人，但她稱自己沒事，又連拍了8、9次，讓人見識到她的敬業。
《WAKE UP》MV不僅能看到劇中校園生活的點點滴滴，眾人更展現熱情洋溢的舞魂，飾演小胖子、艾麗絲的鄭豐毅和賴雅琪接下編舞和教舞的重責大任，憑藉著相處10個月的極佳默契，一天內搞定所有編舞。賴雅琪坦言第一次正式教導其他人學舞相當緊張，教舞前一天還作惡夢，夢到自己舞教太爛，害大家都學不會，但其實兩人媲美專業舞蹈課程的嚴謹和認真，獲得搭檔們一致肯定。
岳軒是公認學舞最快代表，大家讚他實力能加入《原子少年》，27歲的岳軒自我調侃是「原子中年」，提及粉絲敲碗要他們組「機智男團」，現場還安排起成團行程，從早上5點梳化、拍戲，收工後練唱、練舞，打趣地說：「最後每個人肝拿出來都是黑的。」引來現場一陣大笑。 此外，飾演小蘋果的孔令元回想起當初密集練舞，3天下來不只「鐵腿」還全身都鐵，走路一拐一拐，最後一天結束立刻衝去按摩，一旁的王新凱、楊翹碩不約而同直呼：「有那麼嚴重嗎？」