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女星自爆整形史！假鼻輕一推「整根歪掉」　驚悚畫面曝光

▲謝依霖在頻道中自爆，鼻子曾在10年前動刀過。（圖／翻攝自謝依霖YouTube）
▲謝依霖在頻道中自爆，鼻子曾在10年前動刀過。（圖／翻攝自謝依霖YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-08-04 12:15:36

女星「Hold住姐」謝依霖以搞笑形象出道，後又因出演電影《小時代》大大提升知名度，2018年結婚生子後淡出演藝圈，近期突創立YouTube頻道，分享生活中的大小事，而最新一支影片中，她更自爆鼻子其實是假的，在10年前就對外型不滿而去動刀，如今鼻子因為各種因素嚴重歪掉，將要再度回診所整修。

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▲謝依霖輕輕一推鼻子，竟能明顯看到歪掉。（圖／翻攝自謝依霖YouTube）
▲謝依霖輕輕一推鼻子，竟能明顯看到歪掉。（圖／翻攝自謝依霖YouTube）
謝依霖在影片中提到，10年前的自己鼻子扁塌，因此決定做隆鼻手術，但因為有嚴重的過敏，時不時都在擤鼻涕，且經過多年的「風吹雨淋日曬」，再加上孩子出生後，時不時會被活潑的兒女打到，導致鼻樑已經明顯歪斜，輕輕一推就能「整根外移」，讓她自嘲像個節拍器「這個節拍器我再不管它，它以後就要變地球儀了呢！」

影片中她也談到整形的心態，雖然有很多人會提倡自然就是美，但她認為自己天生鼻子塌，當年根本就是2D、零風阻，「對我這種完全沒有鼻子的人來說，你跟我說什麼自然就是美，真是完全聽不下去！」因此安慰想要改善自己外表的人，並不需要被「自然就是美」的觀念綁架。

但她也特別強調，並不是要提倡整形，以自己失敗案例來說，她曾經全身抽脂過卻大翻車，術後痛到完全無法行走，像是被公車輾過，且外觀也沒達到自己預期的效果，她暖心提醒「每個人省美觀不同，要深思熟慮後，確認知道自己真的想要再去做，因為手術需要承擔一定風險，免得傷身、傷財還傷心」。（編輯：鍾怡婷）


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