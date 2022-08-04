中國軍事專家控裴洛西竄訪4大目的！曝環台軍演目標

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣，引起北京強烈不滿，宣布展開3天的環台軍演，並組織實彈射擊。中國解放軍少將孟祥青在接受中國官媒《央視》訪問時表示，此次軍演的6個海域可以有效包圍台灣，並批評裴洛西「竄訪台灣」，帶有不可告人的醜陋目的。
孟祥青聲稱，這次實戰演訓在環島6大區域，範圍廣、靠島近、力度強、要素全、效果好，為未來的統一戰略格局創造條件，同時也是拒止外部勢力的干涉。從這6大區域軍事行動來看，平潭島東部軍演，這個地方是台灣海峽最窄處；北邊2個區域，正好是台灣基隆港的外海，可以封控基隆港。東邊區域，它面對的是台軍的花蓮和台東2個軍事基地，可以對這兩個軍事基地形成打擊之勢。
至於南邊2個區域，1個是墾丁東南，扼守了巴士海峽等於是封控了巴士海峽，而西南靠近高雄海空域，等於是對高雄軍事基地形成關門打狗之勢，這6個區域連結就像個繮繩，把台獨死死困在台灣島內。
針對裴洛西訪台一事，孟祥青認為，主要有4個目的，皆是出於個人的政治私慾和野心：第1，竄台是裴洛西針對美國中期選舉的政治算計，試圖通過竄訪台灣拉升民主黨的選票。第2，裴洛西已經82歲，企圖通過竄台為其政治生命「塗脂抹粉」。第3，美媒屢屢曝光裴洛西家族的撈金醜聞，而她則試圖通過炒熱「竄台事件」來轉移美國國內的視線。第4，美國方面繼續不遺餘力拉攏台當局為「印太戰略」服務。
孟祥青還批評，裴洛西來台的行程鬼鬼祟祟，實屬作賊心虛，蓄意挑釁玩火，性質極其惡劣，後果也會極其嚴重。