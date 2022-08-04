投資詐騙猖獗！四平所1小時攔下5百萬

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臺中市政府警察局第五分局四平所巡佐鄭健偉、警員魏憲忠8月2日13時10分巡邏接獲崇德路二段臺灣銀行報案，稱有位先生疑似遭到詐騙，警方趕赴現場瞭解，這名李先生(50年次)因通訊軟體接到不明投資訊息，一名自稱「宋經理」說服李先生投資2百萬元入股即有豐厚股利，李先生便至銀行準備匯款，行員關懷詢問匯款用途時，李先生一下稱是房屋修繕費用，復又稱是家人安養費用途，說法變換怪異，於是通知警方協助了解情況。警方調查詐團「宋經理」在對話中為取信李先生，還發出有大量現金的照片引誘，幸好警方仔細說明詐騙集團的手法後，李先生選擇相信警方，進而將對方封鎖。
無獨有偶，當日稍後13時50分許，四平所另接獲崇德路中信銀行通報民眾欲匯款新臺幣3百萬元，警方派遣警員曾威成前往處理，經其瞭解，一名陳先生(78年次)因經營廚具生意向廠商進貨，要與廠商辦理約定帳戶，準備轉帳3百萬元，陳先生因生意需要不疑有他，但因行員辦理約定帳戶時，發覺廠商帳戶曾被通報過詐騙帳戶，因此通知警方前來協助。警方到場確認所謂廠商僅是陳先生網路上接觸的陌生廠商，具體背景根本不清楚，在警方的關懷說明下成功阻詐，讓陳先生打消與對方進一步生意來往的念頭。
短短一小時內，第五分局警方成功阻詐新臺幣5百萬元，為民眾交易安全把關。警方呼籲警力有限，為防止詐騙受害，還須民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的各種投資及網路上廣告廠商訊息，這些都是詐騙集團慣用手法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。