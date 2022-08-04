打擊中國力道加強！美國再出招　傳擬限制EDA軟體出口

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新的出口禁令將在未來幾週內實施，目前該案正在美國行政管理和預算局進行審核。知情人士指出，當局的目標是阻止把這類設計軟體賣給追求AI應用的中國公司。
protocol.com向白宮和商務部求證相關消息時，都未獲得回應。
戰略與國際研究中心國際商務資深顧問芮恩希（William Reinsch）表示就像在跑馬拉松一樣，「美國要贏得勝利，就要跑得比中國更快，不然就是絆倒中國。」芮恩希說「這真的是對美國科技領先地位的直接挑戰。我認為拜登已經想清楚，最好的方法是迎接挑戰，跑比對方快。但是在國際政治和經濟上，賽跑途中絆住他們一下也是可以的。」
報導指出，EDA軟體是工程師設計晶片的關鍵工具，協助確保晶片在生產製造之前沒有任何問題，之後再交給英特爾、台積電或三星等晶片製造商來代工生產。
新的晶片設計軟體出口禁令一旦實施，EDA軟體與工程服務的重要廠商將受到影響。目前在全球EDA軟體市場的三大廠商，包括益華（Cadence）、新思（Synopsys）、西門子（Siemens）。
中國是這些晶片設計軟體公司的重要客戶，據美國證券交易委員會（SEC）資料顯示，益華在今年第二季營收有13%來自中國市場，新思第二季營收17%來自中國，但不清楚兩家的收入中屬於GAA技術的占比。
美國阻擋中國晶片產業發展的力道愈來愈強，美國晶片製造設備大廠科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）上週也證實，已接到美國商務部的通知，要求他們不得向中國出售可用來製造14奈米以下晶片的設備。先前美國也早已禁止艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）設備出貨給中國。