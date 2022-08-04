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《妻子的誘惑》最毒小三申艾莉近況公開！暴瘦一折就會斷

▲金瑞亨因飾演申艾莉（右）、金珠英創事業巔峰。（圖／SBS、金瑞亨IG）
▲金瑞亨因飾演申艾莉（右）、金珠英創事業巔峰。（圖／SBS、金瑞亨IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-04 12:57:30

南韓2008年經典狗血連續劇《妻子的誘惑》近日在台重播再掀起熱議，雙女主角之一的張瑞希，日前宣布回歸大銀幕後，近況掀起討論；劇中另一位女主角金瑞亨，她的樣貌與身形與過往並無太大差異，近年靠著《天空之城》、《我的上流世界》再創事業巔峰。

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▲《妻子的誘惑》2008至2009年甫開播就掀起高度討論。（圖／SBS）
▲▼《妻子的誘惑》2008年開播就掀起高度討論，金瑞亨（下）因此爆紅。（圖／SBS）
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今年48歲的金瑞亨，在1992年參加江原小姐選拔展露頭角，她因外貌關係，總是飾演較強勢、陽剛性較重的角色；直到2008年出演《妻子的誘惑》，劇中飾演搶閨密老公的小三申艾莉後聲名大噪，雖然「申艾莉」紅遍亞洲，但當時大眾仍不知道她本名為金瑞亨，只知道她是申艾莉。

金瑞亨的「惡女形象」廣被觀眾認識，但是在《妻子的誘惑》之後，演出作品成績皆普普，直到2018年她出演《天空之城》，該劇寫實呈現南韓競爭激烈的求學環境，學生不擇手段都要考進首爾大學，金瑞亨飾演魔鬼教師金珠英，狠毒形象再創事業巔峰，過了10年再次走紅。金瑞亨曾表示「金珠英」非常難詮釋，對於能夠被大眾認可，感動到流淚。

金瑞亨身高168公分，她近年以短髮造型示人，身形過瘦甚至有著腹肌，加上中低音的嗓音，中性形象意外受歡迎，過去曾被評論長得像中國演員李冰冰。她過了10年爆紅，現今作品都是擔任第一女主角，包含《無人知曉》、《我的上流世界》皆迎來亮眼收視率。

▲▼金瑞亨身形依舊過度纖細。（圖／金瑞亨IG）
▲▼金瑞亨身形依舊過度纖細。（圖／金瑞亨IG）
▲▼金瑞亨身形依舊過度纖細。（圖／金瑞亨IG）
 
▲▼金瑞亨身形依舊過度纖細。（圖／金瑞亨IG）
 
▲▼金瑞亨身形依舊過度纖細。（圖／金瑞亨IG）
 

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