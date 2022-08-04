快訊／本土確診增22707例！死亡+56例、境外+252例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，147例男性，105例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(22例)、越南(9例)、日本(4例)、韓國(3例)、香港、埃及、泰國及菲律賓(各2例)、加拿大、柬埔寨、英國、瑞士、義大利、德國、土耳其、荷蘭及中國(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至8月3日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,005,123例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,321,763例排除)，其中4,675,128例確診，分別為20,980例境外移入、4,654,094例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,082例COVID-19死亡病例，其中9,067例本土，個案居住縣市分布為新北市1,985例、臺北市1,040例、臺中市901例、高雄市826例、臺南市710例、桃園市679例、彰化縣533例、屏東縣377例、雲林縣270例、南投縣264例、基隆市208例、苗栗縣204例、嘉義縣196例、宜蘭縣181例、花蓮縣149例、嘉義市148例、新竹縣141例、臺東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣13例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。