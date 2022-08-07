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中國「女版巴菲特」30歲就上大位　馬雲更靠她賺進數百億

▲中國「天才型」女富豪李穎學歷與職涯攤開來都讓人直呼「開掛」，就連馬雲都得三顧茅廬才請得動她。（圖／翻攝自騰訊網）
▲中國「天才型」女富豪李穎學歷與職涯攤開來都讓人直呼「開掛」，就連馬雲都得三顧茅廬才請得動她。（圖／翻攝自騰訊網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-07 17:00:00

中國女富豪相當多，有人靠努力爬上頂端，有人靠機運與精準眼光成功投資，而「天才型」的女富豪在其中可說是更為少見。不過身為阿里巴巴創辦人馬雲的合夥人，李穎就是這麼一位擁有上億身家，連馬雲都得「三顧茅廬」拜訪的女富豪，不論是求學經歷或是職涯，她的「開掛人生」都不免讓人驚呼連連，更了解她人生才會知道「女版巴菲特」的稱號她是當之無愧。

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李穎出生於1980年代的廣東梅縣，父母都在深圳打工。年紀小小的她就展現了優異天分，首先她在國中二年級就隨父母移民到美國，讀了短短半年便跳級升上高中，高三還沒畢業，17歲那一年就收到了來自麻省理工、耶魯大學和史丹佛大學三家學校的錄取通知書。

最後選擇麻省理工學院的李穎，雖不像其他中國神童與同儕、教授格格不入，李穎受訪時提到，「在麻省有一句老話，學業、睡眠和社交圈，妳只能選擇兩樣，而我選擇了犧牲睡眠」；儘管如此，時間除了花在社交生活以外，李穎甚至很少到學校上課，全心投注在校方提供的資源努力學習吸收知識，通過大量且廣博的增廣見聞與鑽研，讓她受益良多。

▲中國天才型女富豪李穎年僅30多歲已擁有上億身家。（圖／翻攝自百度）
▲李穎求學期間專心致志，像風一樣拿下數個學位。（圖／翻攝自百度）
當其他人必須花6年時間拿到兩個學士學位、一個碩士學位，李穎只花了3年的時間就成為計算機科學、經濟學學士以及電子工程及計算機科學碩士畢業生，更因此收到她人生第一個稱號「風一樣的女子」，那年她只有20歲。

畢業後的她成功錄取當時眾人夢寐以求的麥肯錫，而當眾人以為她就會這麼長時間在這家公司耕耘時，她又以驚人的速度轉換著工作平台，包含通訊公司Ikanos、UY、斯達康、美國凱鵬華盈等知名投資公司擔任主管等級的職位，2006年，她加入KPCB，成了KPCB最年輕全球合夥人。

短短十年內她成功在四家知名投資公司任職，且負責開拓中國業務，如此霸氣又宛如開掛的履歷，就連身處中國的馬雲也相當器重打算招攬到自已麾下，當時坊間更有傳言，馬雲為了邀請李穎出山曾「三顧茅廬」親自飛到矽谷拜訪她，都被她果斷拒絕。

2009年，阿里巴巴創辦人馬雲和虞鋒談妥了建立雲鋒基金的框架，並在隔年4月，正式彙集史玉柱、郭廣昌、劉永好等豪華陣容，當時馬雲親口告訴告訴李穎，如果雲鋒基金不能為看中的目標公司帶來價值，那他們就不會進行投資，這個投資理念成功打動李穎，最後風光出任雲峰基金董事總經理，負責基金在高科技、新能源等領域的投資，成為了雲鋒基金團隊創始人之一。

▲中國天才型女富豪李穎年僅30多歲已擁有上億身家。（圖／翻攝自騰訊網）
▲李穎的職場歷練幫助她在馬雲身後建下不少功勳。（圖／翻攝自騰訊網）
當時李穎頭頂有個光環稱作「馬雲的幕後操盤手」，那是因為被招攬的她並不辜負馬雲期望，雲鋒基金首次募集資金便達到了100億元人民幣（約450億台幣）；而通過她敏銳的投資嗅覺與長年經驗，雲峰基金精準地投中十幾家估值過10億的公司，甚至還有6間估值百億的新創獨角獸，100億元人民幣迅速飆升至數百億，不僅被譽為是「中國最美的女總裁」，還有媒體更稱她為女版巴菲特。

身為「天才型女富豪」的李穎，在年僅20歲就拿下三個常人未及的頂大學位，30多歲已擁有上億身家，如今跟隨馬雲身價已經達到了百億，40歲保持單身日子卻過得精采，有次訪談媒體問到她對未來另一半的標準，她回答一句「就是不能打擾我工作」逗樂全場，也讓眾人看見了她對理想生活想像與實踐。
 

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