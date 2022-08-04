增56例確診死亡！3例40多歲案 2人有癌症病史併呼吸衰竭
中央流行疫情指揮中心表示，今（4）日國內新增22707例本土個案、56例死亡個案，最年輕個案為40多歲，分別為1女2男，醫療應變組副組長羅一鈞指出，其中2人本身有癌症病史，後因合併呼吸衰竭病史，另1人有高血壓病史，死因為腦幹出血併新冠病毒感染。
羅一鈞說明，首先第一名40多歲女性，本身未接種疫苗，有癌症病史，他是在7月31日出現發燒、咳嗽、呼吸困難症狀到急診，檢驗PCR為陽性，隔天因肺癌合併敗血性休克，死因為肺炎併敗血性休克；另一例同為有癌症病史的40多歲男性，他在7月31日因癌症有口腔出血的症狀，以及合併呼吸困難到醫院急診住院，出院後因癌症出血合併呼吸衰竭以及新冠病毒感染，在8/1過世。
第三名40多歲男性，曾接種3劑疫苗，有高血壓病史，羅一鈞說，他是在7月15日突然全身抽搐、意識改變送急診緊急插管，進行電腦斷層，有發現腦部有自發性腦幹出血，急診時血壓有偏高狀況，收縮壓超過200，同時新冠PCR陽性確診，收治加護病房，之後在7月27日因為腦幹出血併新冠病毒感染而死亡。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。