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薛楷莉七夕爆喜訊！揮別削凱子醜聞　睽違20年重返主播檯

▲TVBS前主播薛楷莉，宣布重返中天新聞台擔任主播。（圖／ 翻攝薛楷莉臉書）
▲TVBS前主播薛楷莉，宣布重返中天新聞台擔任主播。（圖／ 翻攝薛楷莉臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-04 14:21:342022-08-04 15:12:11

新聞圈七夕最震撼的消息，莫過於TVBS前主播薛楷莉宣布回歸媒體圈！她今（4）日在社群平台釋出一張喜氣洋洋的喜帖照，並公布好消息，就是即將加入中天新聞，曾在中天新聞台前身「傳訊電視」工作，她形容這裡就像是娘家，「我生日12月9日，所以公布時間也特別選在12點9分，因為這是我人生中一個重要的決定。」、「這裡是我的起點，能回到起點重新出發，我很珍惜也很感恩」。

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▲薛楷莉放下護理師身分，宣布重返中天新聞台擔任主播。（圖／ 中天新聞提供）
▲薛楷莉放下護理師身分，宣布重返中天新聞台擔任主播。（圖／ 中天新聞提供）
48歲薛楷莉的主播人生相當戲劇化，2002年被指控削凱子，讓日本富商德原榮玉為她刷卡，買下價值百萬名錶，醜聞曝光遭外界撻伐，因而離開主播圈。她之後轉戰購物專家，前幾年更經過苦讀取得國家認證，成為加護病房第一線服務的護理師，如今重返媒體圈，希望過往經歷能成為繼續前進的養分，「藉由中天電視這個平台，回饋社會幫助弱勢、盡一己之力，提供專業有趣的醫學知識，繼續燃燒自己、照亮別人。」

▲薛楷莉曾任新聞台主播。（圖／ 翻攝臉書）
▲薛楷莉曾任TVBS新聞台主播，卻因削凱子一事被迫離開。（圖／ 翻攝臉書）
昔日新聞主播地位高，被認為是重要訊息的傳遞者，主播台上永遠光鮮亮麗，沒想到2002年時，時任TVBS主播的薛楷莉，被旅居日本畫家姚旭燈指控，她在1小時內刷了日本企業家德原榮玉信用卡，買下124萬元的香奈兒（CHANEL）山茶花鑽錶，讓德原榮玉覺得被敲詐了，這起「削凱子事件」轟動全台，重創外界對新聞主播的形象，薛楷莉又爆出美國學位造假，爭議事件頻繁，最後選擇辭職出國。

更沒想到的是，陪她走過削凱子風波的男友顏冠得，2004年順利修成正果結婚，婚後生下一個女兒，她轉戰當起購物專家，銷售屢創佳績。2013年竟傳出與顏冠得協議離婚，薛楷莉出面指控，男方有家暴事實且有婚外情，薛楷莉還曾在媒體前含淚控訴顏冠得，揭穿婚姻的黑暗面，法院最後判決2人離婚，女兒監護權歸薛楷莉所有。

薛楷莉經歷生活多巨變，走出人生的低谷後，選擇當個單親媽媽，帶著女兒離開媒體圈，回到南部老家，回歸校園充電。她2015年在屏東美和科技大學健康暨護理學院苦讀，成功拿下第1名；並在2019年生日當天秀出「醫事人員憑證IC卡」，對外宣布正式成為國家認證的護理師，沒想到疫情期間，她卻突然宣布再度進軍媒體圈，其中曲折令人好奇。

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