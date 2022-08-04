薛楷莉七夕爆喜訊！揮別削凱子醜聞　睽違20年重返主播檯

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昔日新聞主播地位高，被認為是重要訊息的傳遞者，主播台上永遠光鮮亮麗，沒想到2002年時，時任TVBS主播的薛楷莉，被旅居日本畫家姚旭燈指控，她在1小時內刷了日本企業家德原榮玉信用卡，買下124萬元的香奈兒（CHANEL）山茶花鑽錶，讓德原榮玉覺得被敲詐了，這起「削凱子事件」轟動全台，重創外界對新聞主播的形象，薛楷莉又爆出美國學位造假，爭議事件頻繁，最後選擇辭職出國。
更沒想到的是，陪她走過削凱子風波的男友顏冠得，2004年順利修成正果結婚，婚後生下一個女兒，她轉戰當起購物專家，銷售屢創佳績。2013年竟傳出與顏冠得協議離婚，薛楷莉出面指控，男方有家暴事實且有婚外情，薛楷莉還曾在媒體前含淚控訴顏冠得，揭穿婚姻的黑暗面，法院最後判決2人離婚，女兒監護權歸薛楷莉所有。
薛楷莉經歷生活多巨變，走出人生的低谷後，選擇當個單親媽媽，帶著女兒離開媒體圈，回到南部老家，回歸校園充電。她2015年在屏東美和科技大學健康暨護理學院苦讀，成功拿下第1名；並在2019年生日當天秀出「醫事人員憑證IC卡」，對外宣布正式成為國家認證的護理師，沒想到疫情期間，她卻突然宣布再度進軍媒體圈，其中曲折令人好奇。