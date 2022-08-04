張善政籲「台灣科技業快去中國」　鄭運鵬凸顯林智堅價值

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文中，張善政認為，「台灣科技產業要趕快去中國進行高階研發，若不好好運用中國市場，就是腦袋有問題」。
張善政也說，「華為5G手機在全球市場已超越蘋果是世界第2，雖然Google要華為的5G手機不能使用安卓系統，這對華為的海外市場有影響，但不論銷售量還是應用開發，中國大陸無疑是最大的市場，遠遠超越美國」，「華為不論在電信設備或是手機技術，都讓美國心驚肉跳」。
鄭運鵬說，張善政的產業背景和觀念，在製造業上，還是30年前「台灣只能依賴中國生產」的舊思維，在資訊業上，故意忽視美日歐現在對中國資訊產品的疑慮。張善政如果現在還在擔任政務官，將把台灣帶往中俄聯盟的單邊市場，失去國際主流的信任，台灣選錯路就沒有回頭路，非常危險。
鄭運鵬表示，反之，林智堅有這個時代的新竹的經驗，瞭解國際產業鍊再分工下台灣的國際優勢，才是能夠發揮桃園新竹整合的最大能量，這和張善政的親中舊腦袋是最大的差別。
學者沈榮欽對此也表示，從這些論點可以看出來，雖然張善政是科技專家，但是對兩岸與華為相當陌生，而且他發表這篇文章時，已經歷經川普的貿易戰，拜登也正式上任，但是他仍然對美中科技對抗相當不了解。
沈榮欽也說，張善政對美中科技戰似乎也認識不深，在雙方供應鏈中關鍵技術「目標式脫鉤」的大局勢下，居然建議「台灣科技產業要趕快去中國進行高階研發」，而與台灣應該高科技留台，與西方供應鏈高度整合，將中國視為市場的趨勢完全背道而馳。
沈榮欽表示，如果台灣高科技業者真的聽從張善政的建議，不出數年，台灣的高科技產業根基將為之腐蝕，包括台積電在內。張善政對高科技產業與兩岸政策的見解，只會給台灣帶來災難。