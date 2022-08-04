幫準爸爸成為神隊友　首部「爸爸手冊」5大亮點一次看

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為針對準爸爸需具備的相關孕產概念及育兒技巧，國民健康署從爸爸的視角出發，傾聽並了解爸爸們的處境和需求、諮詢各領域專家們的意見，並參考國際作法及收集多次座談會的意見，耗時近一年的時間，完成「爸爸孕產育兒衛教手冊」，一本專為準爸爸量身打造的全方位實用寶典手冊。
國健署表示，這是一本以爸爸角度出發的專屬手冊，為貼近準爸爸的實際需求，除廣納各方專家學者的專業知識及臨床經驗，特別傾聽焦點團體在伴侶懷孕、生產到寶寶出生，期間可能歷經的種種疑難問題，依據需求提供爸爸們實用的衛教資訊。
此外，國健署提到，手冊以簡潔文字搭配簡易插圖示意，並將重要資訊彙整後，以表格或圖像方式呈現，以增加閱讀的友善性，幫助爸爸實際操作更簡明輕鬆。另透過手冊裡的家事處理表、寶寶安全睡眠環境檢視表、照顧寶寶能力檢視表等的輔助，可幫助爸爸自我檢視及提醒，避免忘東忘西，發揮「父職」神隊友的角色。
國健署解釋，全本手冊區分為9大主題，內容網羅伴侶從懷孕、生產到寶寶加入，爸爸所必須知道或提前準備的大小事，不錯失任何寶貝成長的細節，並彙整現行政府提供之相關育兒資源，依不同主題融入QR code設計，讓爸爸不用再多花時間搜尋相關育兒資源，想知道更多「爸爸孕產育兒衛教手冊」的內容也可至國健署健康九九網站下載。