我是首投族／彰化北漂生陷矛盾　嘆投票反而不負責任

九合一大選在即，台灣民主教育持續深化，年僅20初頭的「首投族」們又是如何看待這次的大選呢？目前就讀東吳大學政治系、四年級的李雅淇接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，由於生活地與戶籍地並不相同，其實很難對於在地候選人有進一步的認識，「而且既然自己不在那邊生活，還替當地選出地方代表，也是一件不負責任的事情」。
李雅淇是彰化市人，不過很長一段學生時期居住在台中，現在則在台北生活，就讀東吳大學，被問到這次大選會如何投票？李雅淇說，還是會先以政黨黨籍作為參考，如果是媒體版面上有醜聞曝光，有負面形象的候選人比較不會考慮，自己目前偏好民進黨，以前可能會選擇時代力量，但最近比較紅的政治新星不是退黨就是退位，「感覺那個黨已經沒有士氣在了」，議員方面「比較賣臉，個人形象好不好會是投票關鍵」。
談到兩黨於彰化首長角力的優勢，李雅淇指出，民進黨的候選人有一個很大的優勢，在看板、標語設計上比較活潑，設計上的美感比較吸睛，看寶比較引人注目，「像是我會知道他參選也是因為看到『幸福芳城市』的競選標語」，看板設計也看得出來比較偏年輕人的色調設計。
不過李雅淇點出，自己不住彰化，只是戶籍地，對於自己要決定那邊的首長其實是不妥當的，再者，遷戶籍也不是很方便的事，即使戶籍遷到先前唸書的台中，但現在在台北求學，對於戶籍地的認識一定有落差，就像很多人說要開放海歸投票，「但不居住在這裡，還能決定這裡的市政，也不是負責任的舉動」，希望首投族還是要看看黨派的政治選擇與立場，還有青年相關政策做決定。