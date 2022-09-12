我是首投族／青年觀察新北選情：侯友宜想連任恐繃緊神經
青年參政近幾年蔚為話題，不過「首投族」們又是如何看待這次年底的九合一大選呢？現就讀台北市立大學社會暨公共事務學系、將升三年級的陳哲偉接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，他的戶籍地在新北市板橋，此次大選有不少新的議員候選人，他個人偏好山田摩衣，認為她的外交資歷有助於新北市在城市外交上做努力，而在首長之戰上，雖然民進黨候選人林佳龍還有很大一段路要努力，但國民黨籍的侯友宜若要連任，恐怕也得繃緊神經。
對於議員候選人的看法，陳哲偉指出，山田摩衣的政治經歷相當豐富，擔任過前立法委員高志鵬服務處副主任，也當過立法院長游錫堃的秘書，此外還有日方的政治人物支持，有助於新北市在城市外交上做努力，「如果做首都圈比較，台北市的城市外交明顯比新北市更加完善，像是布拉格」，在城市外交上，新北市比較沒有著墨。
陳哲偉認為，從台北縣改制來的新北市，在市政上有很多無法橋接之處，對於400萬人口治理，應該要有更深遠的計畫、更深遠的國際觀。
在市政方面，陳哲偉表示，新北市的溪川整治具有迫切性，自己常常騎車經過五股、泰山等河堤道路區域，「整個路上就是有一個味道，而且每個地方都不一樣」，另外還有電線桿和道路視覺設計不佳，造成騎士視線受阻，雖然目前看來，民眾認為侯友宜在市政方面並沒有出大包，但是很多問題其實都該重新檢視，特別是在「恩恩案」之後，侯友宜的防疫滿意度也近乎腰斬。
「侯友宜畢竟是警察出身，的確很容易吸引中間選民，在民眾的觀感上其實是好的，算是相當吃香」，他說，林佳龍之前在台中蹲點10年，本要戰台北市，之後被黨徵召轉戰新北，勢必在對新北市政的了解、政策的精準度上備受考驗，但侯友宜因為「恩恩案」民調大跌，「他（侯）現在的態度跟2014年的朱立倫很像，認為自己穩穩的就贏定了，但如果民眾黨把泛藍票吸走，恐怕也只能險勝」。