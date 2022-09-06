我是首投族／文大新聞系學生：政治人物別騙人民、說白話
出生於台北市的杜鈞漢，就讀文化大學新聞系四年級，目前剛滿21歲。而身為首投族的鈞漢，今年相當期待首次投票的機會，他在接受記者訪問時透露，對於2020年總統大選無法投票覺得很可惜，這次面對第一次投票的機會，感覺躍躍欲試。而針對政治人物的好惡標準，鈞漢也強調，政治人物不應該說謊欺騙人民，也不要常常空口說白話。
身為首投族的鈞漢表示，自己與家人都無特定的政治立場，過往數次選戰中，家人也幾乎都以「選人不選黨」的概念進行投票，也因此在今年年底的九合一選戰中，身為首投族的他，也將秉持一樣態度，投下人生中的首張選票。
而身為台北人的鈞漢，也表達對於現階段檯面上3名台北市長參選人的看法。「國民黨立委蔣萬安似乎因為年輕的緣故，似乎仍有待經歷上的磨練；至於衛福部前部長陳時中，似乎在政治上的經驗略顯不足；至於台北市前副市長黃珊珊，則是親和力上還有待加強。」鈞漢說，針對年底選戰，目前為止還沒決定要投給哪位參選人。
至於針對年底「18歲公民權」投票，鈞漢則表達認同並將投下同意票，他表示公民權的下修，預期可以讓當今政府或是各個政黨，會因為選票的緣故，更加重視爭取年輕人的支持。