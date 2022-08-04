中市外埔綠能市庫虧損　議員：如何懲處失職人員

台中市議會今 (4) 日舉行審計處報告 110 年度決算，議員李中強烈抨擊前市長林佳龍時期外埔綠能、花博門票、中央公園微氣候設備等多項工程標案有弊，造成市庫嚴重虧損，他要求審計處要詳列如何懲處相關官員，而不是高高舉起、輕輕放下。

我是廣告 請繼續往下閱讀

李中說，林佳龍時期議定的外埔綠能園區合約要 24 年，但廠商僅需投入 6.35 億、就可回收 20.5 億，然而市府卻要不斷擔任搬運工、負擔前後段的運費與處理費，總共要賠 60.8 億。

這家廠商從得標迄今，依然無法確實履行廚餘及稻桿發電，市府依契約卻只能罰三、五十萬，甚至於還要付費賠款給廠商，這樣圖利廠商的契約當初怎麼訂定的？那些參與標案的官員竟然還能不斷高升，這樣公平嗎？這怎麼對得起市民？

李中表示，林佳龍時期留下一堆弊案，花博門票案、水湳中央公園微氣候案這幾年陸續遭到審計處糾正，但審計處的報告都只有把事情列出來，沒有向議會報告如何懲處這些失職政務官與事務官。

李中認為，既然這些官員當初選擇抱大腿，現在就應該要為自己的失職與違法亂紀負責，因此，他要求審計處不能只寫問題點，還要把如何懲處官員白紙黑字寫清楚，這才是真正負責的報告。