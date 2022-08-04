中市外埔綠能市庫虧損　議員：如何懲處失職人員

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李中說，林佳龍時期議定的外埔綠能園區合約要24年，但廠商僅需投入6.35億、就可回收20.5億，然而市府卻要不斷擔任搬運工、負擔前後段的運費與處理費，總共要賠60.8億。
這家廠商從得標迄今，依然無法確實履行廚餘及稻桿發電，市府依契約卻只能罰三、五十萬，甚至於還要付費賠款給廠商，這樣圖利廠商的契約當初怎麼訂定的？那些參與標案的官員竟然還能不斷高升，這樣公平嗎？這怎麼對得起市民？
李中表示，林佳龍時期留下一堆弊案，花博門票案、水湳中央公園微氣候案這幾年陸續遭到審計處糾正，但審計處的報告都只有把事情列出來，沒有向議會報告如何懲處這些失職政務官與事務官。
李中認為，既然這些官員當初選擇抱大腿，現在就應該要為自己的失職與違法亂紀負責，因此，他要求審計處不能只寫問題點，還要把如何懲處官員白紙黑字寫清楚，這才是真正負責的報告。
環保局指出，此案規劃2種處理設備，108年7月9日廚餘厭氧設備已營運， 109年6月15日正式發電，110年度處理2萬6,447公噸廚餘、發電281萬3,052度。而稻稈氣化設備至今尚未營運，環保局已依約開罰9次，計240萬元，ROT廠商針對終止此案稻稈氣化設施提送協調委員會協調，經今年1月27日、3月25日、5月6日3次協調，協調委員會已做出決議事項，目前環保局辦理陳核程序中。若任一方提異議，依契約規定提起仲裁或訴訟。