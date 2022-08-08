我是首投族／新北激戰　學生：林佳龍有擔當、侯友宜官腔

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不過，林品瑄表示，因為自己就讀大眾傳播科系，而身為媒體人重要的是要客觀公正，所以除了家庭影響，也會自己去看事情的其他角度，也因為年輕所以聽得下各種不同想法，所以總結來說，政治立場應該算是「中間偏淺綠」。
林品瑄表示，每次誰要出來選舉，對手或是報導就會開始去挖參選人的祖宗十八代、黑歷史，「但對我來說，政治人物的過去並不重要，除非嚴重影響他未來的執政，否則重要的應該是他所提出的政見是否對該地區有幫助，他是不是真的願意為民服務」。
林品瑄表示，自己是新北市民，她對於新北市長侯友宜的印象就是警政署長出身，很憨厚老實、一身正氣，「他執政的期間除了恩恩案好像也沒有什麼地方挑剔，不過就是很官腔，希望他真的說的跟做的一樣」。
至於民進黨新北市長參選人林佳龍？林品瑄表示，印象是前台中市長、交通部長，好像也沒有什麼負評，太魯閣翻車事件發生時，林佳龍為此下台負責，「我認為是滿有擔當的人」。
林品瑄表示，自己有被民進黨台北市長參選人陳時中跟林佳龍打出的雙北雙箭頭訴求所吸引，他們之前就因為防疫常常需要互相合作，所以覺得雙北如果可以一起進步、規劃，會比單打獨鬥好。
不過林品瑄也表示，若侯友宜如果能夠繼續執政未來4年，在政策上也可以做得更加齊全，這好像也是個考量，「所以目前我還沒有決定好」。