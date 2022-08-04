總統教育獎再添2空手小將！台新共計孕育19位獲獎得主

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總統教育獎國中組得主張佑銘從小便由祖母扶養，未料祖母於2020年底中風倒下，但他並沒有因此放棄，反而更加投入空手道訓練，不讓祖母操心，從2020年開始累計共取得一金、一銀、二銅佳績。
台新金控2005年開始支持南投空手道隊，多年來在教練黃泰吉與廖德蘭夫婦帶領下，除培育出19位總統教育獎得主，在國內、外重要賽事更是戰績輝煌，累計已獲得超過1700面獎牌。為回饋台新金的長期支持，南投空手道隊也擔任台新公益慈善基金會天使團，2017年起利用學生放假時間，由教練黃泰吉親自帶領學生訪視基金會輔導的社褔團體，善盡己力回饋社會。黃泰吉表示，南投空手道隊學生接受幫助後，進而也投入社會公益，這是他們能在眾多優秀受推薦學生中獲得青睞的重要原因，特別感謝吳東亮董事長對南投空手道隊及社會付出的大愛，使善循環得以綿延不斷。
台新長期重視體育發展，自2005年贊助空手道、2011年贊助女子高爾夫選手至今，2017年亦支持在台北舉辦的夏季世界大學運動會，並將贊助領域延伸至籃球與棒球項目，2018年起連續冠名贊助台灣最大型的女子路跑及青少年籃球賽事，2020年首度投入職業籃球隊，冠名贊助「福爾摩沙台新夢想家」。台新承襲推動公益善循環的體育推廣策略，將持續結合體育與公益，做到高度推廣、深度關懷。