《原子》夏浦洋爽當「怪物新人」 搶拿個人代言又獲戲約
夏浦洋近期在各舞台都能見到他的身影，在爆紅的男團選秀《原子少年》火星中受大家喜愛，緊接著被公布成為《全明星運動會4》成員，畢業於輔大體育系的他，被冠上「怪物新人」的稱號。夏浦洋人氣飆升後，也吸引到許多廠商關注，近日他成為機能襪品牌新季度代言人，也是首位公布「個人代言」入手的少年。
夏浦洋經紀公司凱渥表示，廠商詢問度非常高，手上有近10個品牌來邀約，夏浦洋心中也充滿感謝，「自節目開播後，開始有許多粉絲朋友加入他的生活，很開心也很興奮，即使每天忙碌到睡眠時間不斷縮短，但為了呈現最好一面給大家，仍樂在其中。」
夏浦洋近日參戰《全明星》，釋出的預告片段表現驚人，藍隊錢薇娟更在記者會上放話：「浦洋你這麼強，只能來我這隊。」目前節目開播到第2集，各項測驗紀錄幾乎排名本季前3，讓領隊們和選手皆震驚，3位領隊都默許要將夏浦洋收為「囊中物」，上演搶人大戰，因為他場下可愛溫暖的個性，一上場秒卻變臉，轉為認真又具殺氣的模樣，「反差萌」迷倒不少粉絲。
夏浦洋過去在《原子少年》擔任「火星」一員，雖然團體在節目中僅奪第5名，但人氣不減反增，粉絲為自家偶像展現「鈔能力」，集資力捧登上捷運站大型燈箱，既剛結束的「忠孝敦化站」大燈箱，接連「台北101／世貿」1號出口，再度看見粉絲籌備的大型燈箱廣告。據悉本次募資達6位數，帶動火星的聲量達到高峰，而夏浦洋接著在今年底、明年初，也將有新戲劇作品上線，讓粉絲們相當期待。