中捷虧損14.9億　議員要求設置「停損點」

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李天生指出，110年度審計報告列舉台中捷運綠線營運情形分別為，實際運量418萬餘人次，僅為預計運量1879萬餘人次之22.26％；累積虧損金額持續增加至14億9543萬餘元，占資本額59.86％。
李天生強調，台中捷運綠線運量人次不斷減少，遠低於預期，虧損則是持續擴大，已經超過半個資本額，情形嚴重，要求訂定停損點，不要持續虧損下去，長期則應努力追求損益平衡，避免浪費人民納稅錢。
副市長黃國榮、台中捷運公司董事長林志盈分別解說，目前台中捷運只有一條綠線，還沒有形成路網，同時受到疫情影響，因而營運困難，未來將爭取早日興建藍線、橘線及屯區捷運，預期完工營運後，將會有效改善捷運經營狀況；事實上捷運經營不易，台北、高雄、桃園等地捷運，也都是營運困難，虧損連連。
林志盈指出，中捷綠線去年4月25日通車後即面臨疫情三級警戒的衝擊，運量大幅下滑，去年6月單月運量僅10萬人次，去年底運量因疫情減緩而回升，但今年4月後疫情再度升溫，運量也逐步下降，為提升運量，中捷針對各個客源積極推出行銷活動，包括捷粉回饋專案、中信兄弟主題車站與彩繪列車、與沿線商家合作發行「捷伴台中遊」手冊、每百萬人次抽獎活動等，今年7月運量已達到70萬人次，全線累積運量更在8月2日突破900萬人次。
另外，中捷公司今年持續精進開源措施，例如在北屯機廠設置太陽光電發電設備，第一、二期工程已於6月30日開始售電，預估年底全場域完工後，每年可為公司增加售電回饋金額約750萬元，恰可彌補電價調漲的成本，減輕營運壓力。