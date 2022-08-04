中捷虧損14.9億　議員要求設置「停損點」

110 年度台中捷運綠線運量人次僅為預計的 2 成多，累積虧損持續增加，金額高達 14 億多元，市議員李天生今 (4) 日質詢批評，如同無底洞，造成市庫沈重負擔，要求設置「停損點」，不要無限制虧損下去，同時應該努力追求「損益平衡

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」，避免浪費人民納稅錢。

李天生指出， 110 年度審計報告列舉台中捷運綠線營運情形分別為，實際運量 418 萬餘人次，僅為預計運量 1879 萬餘人次之 22.26 ％；累積虧損金額持續增加至 14 億 9543 萬餘元，占資本額 59.86 ％。

李天生強調，台中捷運綠線運量人次不斷減少，遠低於預期，虧損則是持續擴大，已經超過半個資本額，情形嚴重，要求訂定停損點，不要持續虧損下去，長期則應努力追求損益平衡，避免浪費人民納稅錢。

副市長黃國榮、台中捷運公司董事長林志盈分別解說，目前台中捷運只有一條綠線，還沒有形成路網，同時受到疫情影響，因而營運困難，未來將爭取早日興建藍線、橘線及屯區捷運，預期完工營運後，將會有效改善捷運經營狀況；事實上捷運經營不易，台北、高雄、桃園等地捷運，也都是營運困難，虧損連連。

林志盈指出，中捷綠線去年 4 月 25 日通車後即面臨疫情三級警戒的衝擊，運量大幅下滑，去年 6 月單月運量僅 10 萬人次，去年底運量因疫情減緩而回升，但今年 4 月後疫情再度升溫，運量也逐步下降，為提升運量，中捷針對各個客源積極推出行銷活動，包括捷粉回饋專案、中信兄弟主題車站與彩繪列車、與沿線商家合作發行「捷伴台中遊」手冊、每百萬人次抽獎活動等，今年 7 月運量已達到 70 萬人次，全線累積運量更在 8 月 2 日突破 900 萬人次。