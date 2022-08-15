我是首投族／台北市長三腳督　青年認陳時中：其心可議

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於市長選戰三邊角力，陳思妤認為，蔣萬安是很特定族群的人會支持，「像是國民黨青年或是正藍派」，但自己的同溫層比較不愛白恐的迫害者，在身份上就會讓青年不太想要投他。
「陳時中的話，其實我會有的疑慮是畢竟人家是醫科專業出身，過去從事市政也是防疫相關，但市政還是方方面面的，儘管有很多幕僚出主意，但是需要有大局觀」，陳思妤指出，陳時中在當衛福部長的時候，工作是控管疫情風險，「但作為台北市長就是要直接承擔風險，在心理層面上，在經過了2年多緊繃的防疫工作，是否還可以再做4年，是我比較在意的」。
陳思妤進一步說明，陳時中過去擔任防疫指揮官，展現出很穩重的個性，他有承擔起平復民心的角色，基本上就是有火來就撲滅，縮然防疫政策不是令所有人滿意，但陳時中確實再那個最重大的時間負起了責任，但當了那麼久的指揮官，還願意出來參選台北市長「要馬是偉人，要馬你被強迫，在我還沒有釐清這場選舉對他而言有什麼好處的時候，我不太會信任這個人，這是他的新考驗，他處理了疫情，這個比選戰更棘手的問題，60幾歲了還想往上爬，我想不通，是為了什麼利益，可能是黨內的考量，或是其心可議」。
而對於黃珊珊，陳思妤表示，黃是一個比較折衷的選擇，雖然是柯文哲的副市長，但她並沒有民眾黨籍，「就我看來，她太能被歸類為柯派人馬，因爲她遲遲不掛上民眾黨的黨徽，可以看到她考量到這個舉動會帶來一些成本，代表她也有所警覺，觀察這一年防疫下來一直幫柯文哲收爛攤子，相較於柯文哲快嘴直說，黃珊珊算是比較折衷的選項」。