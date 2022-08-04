啦啦隊正妹採收巨峰葡萄吸睛 「邪惡高度」讓浩子秒歪樓
節目《綜藝新時代》職人好厲害，本週邀請浩子、阿翔、籃籃、短今和若潼日前帶大家造訪「葡萄酒的故鄉-台中外埔」，職人劉金湖請大家幫忙的工作包括採葡萄、釀葡萄酒，最後還有一場很「Chill」的餐酒會。在採收葡萄時，短今好奇的問:「感覺巨峰葡萄好像比今天看到的大?」結果因為葡萄高度跟短今的胸前差不多，所以大家都歪樓看向她胸部，職人又馬上提到巨峰葡萄屬於大又Q的品種，剛好切合短今貼身衣服凸顯了傲人的上圍，若潼還不停地轉頭看，浩子還開玩笑說：「這顆葡萄的高度，確實有點讓人害羞。」
劉金湖跟大家報告這次要採收的是「黑后葡萄」，在採收比賽時，浩子、短今發現了一串超美的葡萄，剪下來之後浩子就cue短今拿著葡萄秀一段，沒想到短今因為高度關係只能把葡萄放在胸前展示，尷尬的角度讓浩子險些「凍未條」，最後還狂念佛經邊說：「我還撐得住。」
在壓榨葡萄時，劉金湖說頂級的葡萄酒都是用腳踩出來的，洗完腳後，浩子說因為是要做好酒，所以腳一定要檢查好，等等就讓大家抽葡萄，抽到紅色的要聞大家的腳，沒想到籃籃神手一抽，就抽中要聞大家的腳，讓她氣得跳腳大喊：「阿翔都沒在搓腳趾啦！」接著在聞腳時，籃籃發現新大陸，短今的超香，若潼的帶點酸，阿翔的則是鹹鹹的，讓阿翔無奈說：「鹹是聞得出來的嗎？」