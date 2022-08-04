《緊急迫降》空姐遇空難不慌亂！身分是《社內相親》的她

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偶像出身、出道12年的任時完，藉由《未生》、《他人即地獄》等作展現精湛演技，成為眾所公認的實力派演員，這次他在《緊急迫降》中詮釋一名恐攻嫌犯，對於會請任時完飾演恐攻嫌犯的原因，韓在林導演表示：「其實這選角的靈感是源自美國2017年的拉斯維加斯槍擊案，我認為那也是一次恐攻事件，是場災難。搜尋關於那名恐攻嫌犯的資料後，發現他其實非常平凡，家庭狀況也很普通，而且其實他哥哥比他還關心槍械相關的事。因此我希望能以十分平凡的人物來帶出《緊急迫降》的故事。」
在演藝圈一直被視為「乖乖牌」的任時完，很感謝導演讓他詮釋這角色，他表示：「我選擇作品的其中一個基準，是先了解這角色是惡角還是善角後，再去找出他的必然性。然而在這次的作品中，卻無法去分辨這個角色的必然性。但這也讓我能更自由地去詮釋這個角色，比起最初擔心的心情，後來是產生更多的期待。」
李炳憲在《緊急迫降》中飾演一名帶著女兒搭機的乘客，在電影中和任時完有多場精彩對手戲，而任時完精彩的表現也令李炳憲驚豔不已，他表示：「真的覺得那樣的人物非常可怕，是會帶給他人不幸的角色，而任時完演員則完美呈現和那個角色相符的表情和眼神，覺得和他對戲時產生了很棒的演技默契。」對於私底下的任時完，李炳憲則說：「任時完演員平常的模樣完全跟電影裡不一樣，他非常可愛又很愛問問題，常問一些令人無法輕易回答的問題，也讓我必須思考很多，是很可愛的後輩，偶爾會和他見面一起吃飯喝酒。」
飾演資深刑警的宋康昊，曾和任時完合作過電影《正義辯護人》，對於二度合作，宋康昊不吝讚賞：「不曉得這樣子形容是否恰當，但若說《犯罪都市2》有孫錫求的話，《緊急迫降》就有任時完！」宋康昊表示任時完在《緊急迫降》中展現十分精湛的演技，他說：「任時完演員透過《正義辯護人》正式於大銀幕出道，從那時候就展現很不尋常的演技能力！」《緊急迫降》8月12日上映。