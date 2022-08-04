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裴洛西效應台股震盪　證交所籲審慎評估勿受流言影響

▲針對近日盤勢震盪，證交所呼籲要審慎評估企業基本面，避免受到市場流言影響而誤判情勢。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲針對近日盤勢震盪，證交所呼籲要審慎評估企業基本面，避免受到市場流言影響而誤判情勢。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-08-04 17:08:59

美國眾議院議長裴洛西炫風返台，台海局勢緊張，台股今（4）日盤中震盪，尤其在接近中午中國軍演時，指數急殺跌逾200點，下探到14545點，隨後跌幅縮小，終場跌74點，收在14702點，跌幅0.5%，成交金額新台幣1954億元。針對近日盤勢震盪，證交所呼籲要審慎評估企業基本面，避免受到市場流言影響而誤判情勢。

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證交所表示，台股近期波動性提高，主要受到國際經濟情勢、企業庫存調整及地緣政治風險等種種不確定因素所影響，導致市場信心不足。證交所呼籲投資人應理性面對股市漲跌，尤其上市公司體質相對穩健，且近年來公司治理持續提升，投資人應審慎評估企業基本面,避免受到市場流言影響而誤判情勢。

證交所指出，台灣上市公司近期在通膨、疫情及供應鏈衝擊下展現堅強韌性，累計1至6月營收較去年同期成長10.6%，且上市公司配息意願高，6月份台股殖利率高達4.93%，在全球名列前段班。

近期股市雖震盪較大，但證交所指出，中長期投資應關注基本面，投資大眾應理性分析相關情勢，證交所也會持續籌辦主題式業績發表會及財務業務說明會，並確保上市公司能即時公布相關重大訊息。另將持續密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

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