投資台灣斥資67億再添2企業　積亞半導體加入護國神山群

經濟部提到，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1232家企業超過1兆7667億元投資，預估創造13萬6881個國內就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有266家台商投資約1兆727億元，創造8萬2369個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有147家根留企業投資約3198億元，創造2萬3314個就業機會，後續尚有17企業排隊待審。
其中，積亞半導體為台亞半導體的子公司，鎖定碳化矽合物半導體晶圓製造的市場，預期2025年在電動車、充電樁、5G通訊及太陽能市場帶動下，碳化矽功率元件需求大增時，產能可滿足市場需要。
經濟部指出，積亞半導體計劃增聘本國員工120人，逐年分階段斥資逾45億元在新竹科學園區租賃母公司所持有的廠房，導入先進設備、及智慧化生產系統，全力投入SiC化合物半導體功率元件生產。除了放眼未來新興應用產品之外，製程也跟上節能減碳趨勢，廠房屋頂設有太陽能發電系統，動力設備採符合IE3高效規範、使用低溫室效應物料，廠區內同時設置熱能及製程水回收，達成友善環境、深耕臺灣的投資成效，加入護國群山行列。
至於安瀚視特，主要業務為玻璃基板製造，供應全球液晶基板廠商，因應多角化經營策略，將產品擴及蓋板玻璃、低溫多晶矽玻璃、可折疊玻璃等品項，並將持續在產品創新上加大投入，提供更多滿足市場需求的高階產品。
經濟部表示，安瀚視特將擴大投資斥資逾22億元，在台南科技工業區1、2廠擴充產線、智慧化系統導入及整建倉儲。此外，為落實永續經營的核心政策，擬定創能、節能、環保及永續四大策略，廠房將設置太陽能板、採用低碳設備、回收製程用水及實施碳盤查。未來公司發展前景可期，可創造多名工作機會。
我是廣告 請繼續往下閱讀