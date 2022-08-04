「如月車站」恐怖真相傳到台灣　《AV帝王》女星勇敢揭發

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《如月車站》找來因《AV帝王2》而受到廣大關注的新生代女星恒松祐里主演，這也是她第一次主演電影，不太敢看恐怖故事的她坦言：「都市傳說中有很多可怕的故事，所以一直不去關注，『如月車站』的故事也是在決定出演後才知道的。一開始在讀劇本時，都要在身旁有人的時候才敢讀。我的夢想是在22歲結束之前主演電影，可以在邁入23歲前開始拍攝有種夢想成真的感覺，很開心。」
電影中，靜岡縣濱松市遠洲鐵道的「鷺之宮車站」是相當重要的取景地點，《如月車站》在當地的「e-ra影城」上映後，吸引許多當地居民前往觀賞電影，「e-ra影城」的老闆更表示幾乎是2008年12月開業以來，動員人數最多的一次。更有搭乘遠鐵上學的學生表示：「說不定明天搭電車時會發生什麼，覺得很興奮。」《如月車站》營造出虛實的氛圍，尤其是在列車上獨自搭乘的女主角，許多網友說看完不敢搭大眾運輸工具，甚至不敢輕易往外看，擔心黑色的窗戶背後，不知道會看到什麼景象。
恒松祐里第一次挑戰恐怖片，她分享這次拍攝獲益良多，「曾經拍攝過許多部恐怖電影的永江二朗導演，曾在現場說過『恐怖就是數學』，回頭的方式、表情的變化、驚叫聲等，根據動作、影格秒數的差異等，呈現出的樣子都會不同，而恐懼感就是從這些層層堆疊中誕生出來的。」另外，她也強調本片的特點：「我滿害怕日本怪談、幽靈和人偶之類的恐怖題材，這部作品中當然少不了這些要素，再加上動作戲和冒險的畫面，一定會為觀眾帶來不同的恐怖體驗。」《如月車站》8月19日在台上映。