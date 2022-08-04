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「如月車站」恐怖真相傳到台灣　《AV帝王》女星勇敢揭發

▲《如月車站》都市傳說嚇壞網友。（圖／車庫娛樂）
▲《如月車站》都市傳說嚇壞網友。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-04 17:20:41

電影《如月車站》改編自日本轟動一時、被稱之為「現代神隱」的都市傳說，故事發生在2004年1月8日，一位網名為「葉純」的女性，於日本知名匿名留言板「2ch」分享自己到達不存在於這世上的「如月車站」，並即時留言寫下當時在異世界發生的種種怪事，就在引起網民的擔憂與熱烈討論，「葉純」突然停止留言，網路上也開始出現各種臆測，甚至連台灣、香港等地也廣為流傳。

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這次改編成電影版，故事講述10多年後，在大學主修民俗學的堤春奈（恒松祐里 飾），選擇「如月車站」當作畢業論文的題材。她調查到寫下留言的「葉純」真實身分，是一位名為葉山純子的女性，在實際訪問她後，開始親自調查「如月車站」的真相。

▲恒松祐里因《AV帝王2》受到廣大關注，終於有主演電影機會。（圖／車庫娛樂）
▲恒松祐里因《AV帝王2》受到關注，因此有主演電影的機會。（圖／車庫娛樂）
《如月車站》找來因《AV帝王2》而受到廣大關注的新生代女星恒松祐里主演，這也是她第一次主演電影，不太敢看恐怖故事的她坦言：「都市傳說中有很多可怕的故事，所以一直不去關注，『如月車站』的故事也是在決定出演後才知道的。一開始在讀劇本時，都要在身旁有人的時候才敢讀。我的夢想是在22歲結束之前主演電影，可以在邁入23歲前開始拍攝有種夢想成真的感覺，很開心。」

電影中，靜岡縣濱松市遠洲鐵道的「鷺之宮車站」是相當重要的取景地點，《如月車站》在當地的「e-ra影城」上映後，吸引許多當地居民前往觀賞電影，「e-ra影城」的老闆更表示幾乎是2008年12月開業以來，動員人數最多的一次。更有搭乘遠鐵上學的學生表示：「說不定明天搭電車時會發生什麼，覺得很興奮。」《如月車站》營造出虛實的氛圍，尤其是在列車上獨自搭乘的女主角，許多網友說看完不敢搭大眾運輸工具，甚至不敢輕易往外看，擔心黑色的窗戶背後，不知道會看到什麼景象。

恒松祐里第一次挑戰恐怖片，她分享這次拍攝獲益良多，「曾經拍攝過許多部恐怖電影的永江二朗導演，曾在現場說過『恐怖就是數學』，回頭的方式、表情的變化、驚叫聲等，根據動作、影格秒數的差異等，呈現出的樣子都會不同，而恐懼感就是從這些層層堆疊中誕生出來的。」另外，她也強調本片的特點：「我滿害怕日本怪談、幽靈和人偶之類的恐怖題材，這部作品中當然少不了這些要素，再加上動作戲和冒險的畫面，一定會為觀眾帶來不同的恐怖體驗。」《如月車站》8月19日在台上映。

▲恒松祐里拍完《如月車站》表示獲益良多。（圖／車庫娛樂）
▲恒松祐里拍完《如月車站》表示獲益良多。（圖／車庫娛樂）

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